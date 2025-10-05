В воскресенье, 5 октября, «Спартак» примет магнитогорский «Металлург» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
До матча
13:50 Матч пройдет на стадионе «Мегаспорт» в Москве, вмещающем 12 396 зрителей.
13:45 Главные судьи матча: Виктор Гашилов из Перми и Алексей Светилов из Москвы.
Стартовые составы команд
«Спартак»: Загидулин, Николаев; Кин, Соболев, Орлов, Ефремов, Королёв, Миронов; Буруянов, Мальцев, Пивчулин, Локхарт, Ружичка, Порядин, Тодд, Коростелёв, Кузьмин, Усманов, Рубцов, Беляев.
«Металлург»: Смолин, Набоков; Орехов, Пресс, Яковлев, Минулин, Сиряцкий, Маклюков, Паливко; Канцеров, Михайлис, Силантьев, Ткачёв, Исхаков, Барак, Вовченко, Петунин, Козлов, Джонсон, Фёдоров, Коробкин, Коротков.