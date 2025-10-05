В очередной игре регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Металлурга» — 2:6.
За красно-белых отличились Данил Пивчулин (16-я) и Павел Порядин (60-я).
В составе «Металлурга» дубли оформили Роман Канцеров (6-я, 18-я) и Никита Михайлис (30-я, 49-я). Также шайбы забрасывали Даниил Вовченко (26-я) и Руслан Исхаков (52-я).
«Металлург» после этого успеха возглавил Восточную конференцию с 20 очками после 12 матчей. «Спартак» (13) после 12 игр занимает пятую строчку на «Западе».