«Металлург» после этого успеха возглавил Восточную конференцию с 20 очками после 12 матчей. «Спартак» (13) после 12 игр занимает пятую строчку на «Западе».

В составе «Металлурга» дубли оформили Роман Канцеров (6-я, 18-я) и Никита Михайлис (30-я, 49-я). Также шайбы забрасывали Даниил Вовченко (26-я) и Руслан Исхаков (52-я).

За красно-белых отличились Данил Пивчулин (16-я) и Павел Порядин (60-я).

В очередной игре регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Металлурга» — 2:6.

2.30

Прогнозы•Завтра 19:10 «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставка Минчане добьются успеха в домашней игре?

Хоккей•Сегодня 16:16 «Спартак» — «Металлург» Мг: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•03/10/2025 21:48 ЦСКА — «Металлург» Мг: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•03/10/2025 19:00 «Авангард» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•03/10/2025 07:00 Нашли крайнего: «Сибирь» уволила Епанчинцева

Главные темы сейчас

Хоккей•03/10/2025 22:08 Челябинск, прости! Евгений Кузнецов проведёт сезон в «Металлурге»

Хоккей•01/10/2025 21:10 НХЛ: Топ-5 клубов, наиболее заметно усиливших свои составы

Хоккей•29/09/2025 19:25 Игра не идёт: какие хоккеисты проваливают начало сезона КХЛ?

Хоккей•29/09/2025 10:24 Неделя КХЛ: Падение «Салавата», насыщенный отрезок «Шанхайских Драконов», уверенный «Нефтехимик»

Хоккей•25/09/2025 20:54 Деньги не пахнут: почему обмен Хмелевского в «Ак Барс» портит репутацию «СЮ»

Выбор читателей

Футбол•29/09/2025 08:21 Кто сменит Аморима? Топ-5 фаворитов на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/10/2025 01:45 Мбаппе разорвал «Кайрат»: «Реал» отыгрался на дебютанте ЛЧ после мадридского дерби

Футбол•30/09/2025 07:15 Илья Казаков: У «Краснодара» синдром второго года и неожиданные кадровые проблемы

Прочие•Вчера 16:32 С чистой совестью: Валиева вернётся в спорт, но без Тутберидзе

Футбол•30/09/2025 16:07 Нетерпеливые: в «Факеле» снова отставка — Шалимова не спасло место в топ-3 ФНЛ

Самое интересное

Футбол•05/09/2025 11:16 Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты

Футбол•04/09/2025 10:32 Ключевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе

Футбол•04/09/2025 12:55 Плохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»

Футбол•03/09/2025 17:48 История несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»