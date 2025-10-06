В понедельник, 6 октября, омский «Авангард» примет екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:10 Главными судьями матча будут Сергей Беляев из Воскресенска и Александр Соин из Москвы.

Стартовые составы команд.

Стартовый состав «Авангарда» Телеграм ХК «Авангард»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Войнов, Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Галимов, Котляревский, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Автомобилиста» Телеграм ХК «Автомобилист»

«Автомобилист»: Галкин, Аликин; Бусыгин, Блэкер, Юдин, Воробьёв, Паутов, Карпович, Малоросиянов; Буше, Черников, Денежкин, Бывальцев, Хрипунов, Овчинников, Исаев, Каштанов, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

«Авангард»

По итогам 11 сыгранных матчей «Авангард» занимает 1-ю строчку Восточной конференции с 18 очками в активе, опережая по дополнительной разнице «Металлург». В 3-х предыдущих играх «Авангард» уверенно побеждал с крупным разрывом. Действующая серия омичей началась с гостевой игры против «Салавата Юлаева» (5:2). Не менее содержательной с точки зрения результативности оказалась домашняя встреча с «Адмиралом» (6:1). В последнем матче команда Ги Буше — на своей территории — разгромила «Локомотив» (4:1).

На данном отрезке чемпионата «Авангард» стал лидером лиги по темпу набора очков. Текущая динамика омичей сопровождается соответствующей по исполнению игрой. Коллективу Ги Буше ныне удается выстраивать рабочую систему, в которой каждое звено не уступает предыдущему в плане эффективности в любой фазе игры — от защитных действий до остроты в чужой зоне. Не поможет команде в игре с «Автомобилистом» нападающий Наиль Якупов.

«Автомобилист»

С 15 очками после 12 матчей «Автомобилист» поднялся на 3-е место в Восточной конференции, на 3 балла отставая от лидеров. На флажке сентябрьского отрезка команда Николая Заварухина потерпела 3 поражения подряд, но в одном из этих матчей зацепилась за 1 балл, уступив «Локомотиву» (2:3, от). В следующих играх «Автомобилист» показал свой лучший за последние недели хоккей, прибив «Ак Барс» (4:1), «Амур» (3:1) и «Нефтехимик» (5:2).

В условиях постепенного развития с точки зрения игровой философии и усиления состава «Автомобилист» дорос до статуса одной из сильнейших команд Восточной конференции. Вместе с тем уральцы привыкли действовать под влиянием вдохновения — при его наличии «Автомобилист» практически невозможно остановить, но в периоды его отсутствия коллектив допускает провалы. Не сыграют против «Авангарда» Кертис Волк, Стефан Да Коста, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Никита Трямкин.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча в ходе регулярного сезона КХЛ. «Автомобилист» победил 3 раза (3:0, 4:2 и 2:1), у «Авангарда» одна победа (4:2).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 48 матчей. В 22 играх победил «Авангард» в основное время, в 16 «Автомобилист». В овертаймах победа чаще оказывалась за екатеринбуржцами: 5 побед «Авто» и 3 у «Авангарда». В серии буллитов команды оба раза победил «Авангард».

