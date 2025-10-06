прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 6 октября. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: По итогам 11 сыгранных матчей «Авангард» занимает 1-ю строчку Восточной конференции с 18 очками в активе, опережая по дополнительной разнице «Металлург».

Последние матчи: В 3-х предыдущих играх «Авангард» уверенно побеждал с крупным разрывом. Действующая серия омичей началась с гостевой игры против «Салавата Юлаева» (5:2).

Не менее содержательной с точки зрения результативности оказалась домашняя встреча с «Адмиралом» (6:1). В последнем матче команда Ги Буше — на своей территории — разгромила «Локомотив» (4:1).

Не сыграют: Наиль Якупов.

Состояние команды: На данном отрезке чемпионата «Авангард» стал лидером лиги по темпу набора очков. Текущая динамика омичей сопровождается соответствующей по исполнению игрой.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Коллективу Ги Буше ныне удается выстраивать рабочую систему, в которой каждое звено не уступает предыдущему в плане эффективности в любой фазе игры — от защитных действий до остроты в чужой зоне.

«Автомобилист»

Турнирное положение: С 15 очками после 12 матчей «Автомобилист» поднялся на 3-е место в Восточной конференции, на 3 балла отставая от лидеров.

Последние матчи: На флажке сентябрьского отрезка команда Николая Заварухина потерпела 3 поражения подряд, но в одном из этих матчей зацепилась за 1 балл, уступив «Локомотиву» (2:3, от).

В следующих играх «Автомобилист» показал свой лучший за последние недели хоккей, прибив «Ак Барс» (4:1), «Амур» (3:1) и «Нефтехимик» (5:2).

Не сыграют: Кертис Волк, Стефан Да Коста, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Никита Трямкин.

Состояние команды: В условиях постепенного развития с точки зрения игровой философии и усиления состава «Автомобилист» дорос до статуса одной из сильнейших команд Восточной конференции.

Вместе с тем уральцы привыкли действовать под влиянием вдохновения — при его наличии «Автомобилист» практически невозможно остановить, но в периоды его отсутствия коллектив допускает провалы.

Статистика для ставок

В 5 матчах из 6 последних «Авангард» забивал 4 гола и более

«Автомобилист» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 7 последних команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.76, ничья — в 4.45, а победа «Автомобилиста» — в 3.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: Омичи в настоящее время находятся в отличной форме и большую часть матчей заканчивают с высоким процентом реализации. «Автомобилисту» в этих условиях будет трудно претендовать на очки в гостях.

1.95 «Авангард» победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Авангард — Автомобилист принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 1.95.

Прогноз: В ряде последних матчей команда Ги Буше не покидала лед без 4 и более заброшенных шайб. Между тем проблемы в обороне, характерные для «Автомобилиста», являются мощным аргументом в пользу атаки омичей.

1.74 Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч Авангард — Автомобилист принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3 за 1.74.