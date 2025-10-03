«Сибирь»объявила о назначении на пост главного тренера клуба Вячеслава Буцаева.

Вячеслав Буцаев globallookpress.com

Контракт с 55-летним специалистом заключен до конца этого сезона.

Как тренер Буцаев возглавлял в КХЛ ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс». Всего на его счету 446 матчей во главе разных клубов и 204 победы.

В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной России, много лет провел в НХЛ, выступая за «Филадельфию Флайерз», «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс», «Флориду Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг».