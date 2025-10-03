В пятницу, 3 октября, омский «Авангард» примет ярославский «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Джованни Фьоре («Авангард») прочитал передачу соперника от ворот, прервал ее и быстро умчался в контратаку, но до броска дело так и не довел, его вытеснили к борту.

22' Егор Сурин («Локомотив») бросил с центральной зоны, шайбу уверенно поймал Никита Серебряков («Авангард») — вбрасывание у ворот хозяев.

21' Стартовал второй период! Ярославлю нужно отыгрываться, посмотрим, сможет ли «Локомотив» забросить что-то в этом периоде или еще больше усугубит свое положение.

20' Звучит серена! Стартовая треть матча завершена! «Авангард» выигрывает 1:0! Отдохнем...

19' Вбрасывание в средней зоне: «Локомотив» берет шайбу под контроль на последних минутах первого периода.

18' Артур Каюмов («Локомотив») классно прорвался по правому борту, сместился в центр и бросил, но шайба от клюшки вратаря покинула пределы площадки.

17' Игорь Мартынов («Авангард») получает шайбу на синей линии, вводит е в зону гостей, отдает на Максим Лажуа («Авангард»). тот бросает выше ворот.

16' Эндрю Потуральски («Авангард») мощно бросает после передачи Константина Окулова («Авангард») и едва не оформляет дубль, но вратарь ярославского клуба сыграл отменно!

15' Первое звено на льду у «Локомотива»: Георгий Иванов наносит опасный бросок по воротам хозяев, но шайба летит рядом с каркасом.

14' Павел Красковский («Локомотив») бросил с круга вбрасывания, но шайба стала легкой добычей Никиты Серебрякова («Авангард»).

13' Г-ОООООООО-Л! «Авангард» — 1:0! Дмитрий Рашевский получил передачу от Николая Прохоркина на пятаке и в одно касание отправил шайбу в угол!

13' Небольшая стычка у ворот хозяев после того, как Никита Серебряков («Авангард») зафиксировал шайбу в ловушке.

12' Эндрю Потуральски («Авангард») в одиночку полез на двоих соперников, но естественно к шайбе его не пустили — пошла атака гостей.

11' Очередное вбрасывание у ворот «Локомотива». Константин Окулов («Авангард») мощно заряжает от синей линии, но шайба от рикошета вылетает за пределы площадки.

10' Игорь Мартынов («Авангард») едва не поймал перспективную передачу на синей линии, но немного не дотянулся.

09' Даниил Исаев («Локомотив») останавливает игру, прижимая шайбу ко льду после дальнего броска Максима Лажуа («Авангард»).

08' Георгий Иванов («Локомотив») на скорости ворвался к лицевому борту, поборолся за шайбу и отдал под бросок партнеру, но внимательно в защите сыграл Семён Чистяков («Авангард»).

07' Опасно у ворот ярославского клуба: Вячеслав Войнов («Авангард») набросил на пятак, Николай Прохоркин («Авангард») бросил с неудобной, но мимо.

06' Егор Сурин («Локомотив») прокинул шайбу вперед, но никто из партнеров не смог ее догнать и это проброс для гостей.

05' Никита Кирьянов («Локомотив») вкатился в зону по правому борту и сильно бросил, но шайба пролетела выше перекладины!

04' «Локомотив» на первых минутах контролирует ход встречи и много атакует — хозяева только обороняются.

03' Даниил Исаев («Локомотив») спасает команду после броска Анселя Галимова («Авангард») с близкого расстояния — шайба отбита, защитники подчистили пятак!

02' Егор Сурин («Локомотив») прорывается через центральную зону и сильно бросает, но Никита Серебряков («Авангард») блином отбивает шайбу за пределы площадки.

01' Стартовое вбрасывание! Матч «Авангард» — «Локомотив» начался! Счет 0:0! Поехали…

16:27 Команды появляются на льду «G-Drive Арены»! Звучит гимн Российской Федерации! Игра вот-вот начнется!

16:22 Главными арбитрами встречи назначены Николай Акузовский и Сергей Морозов.

16:17 До стартовой серены остается 13 минут, команды заканчивают предматчевую разминку и покидают лед.

16:13 Сегодняшний матч пройдет в Омске, на «G-Drive Арене»!

16:10 Всем доброго хоккейного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

«Авангард»: Серебряков Никита, Чистяков Семён, Шарипзянов Дамир, Мартынов Игорь, Пономарев Василий, Фьоре Джованни, Ибрагимов Марсель, Лажуа Максим, Волков Александр, Потуральски Эндрю, Окулов Константин, Войнов Вячеслав, Блажиевский Артём, Котляревский Михаил, Прохоркин Николай, Рашевский Дмитрий, Гуляев Михаил, Галимов Ансель, Леука Павел, Игумнов Иван.

«Локомотив»: Исаев Даниил, Сергеев Андрей, Береглазов Алексей, Сурин Егор, Иванов Георгий, Радулов Александр, Черепанов Никита, Гернат Мартин, Берёзкин Максим, Шалунов Максим, Каюмов Артур, Елесин Александр, Рафиков Рушан, Паник Рихард, Фрэз Байрон, Кирьянов Никита, Мисюль Даниил, Кузин Артём, Полунин Александр, Красковский Павел, Волков Александр.

«Авангард» возглавляет турнирную таблицу дивизиона Чернышова и Восточной конференции в целом. После десяти проведенных матчей на счету «ястребов» 16 набранных очков. Только в двух встречах нынешнего сезона омский клуб проиграл. Остальные восемь матчей выиграл: 6 в основное время, один в овертайме и один по буллитам.

В двух последних встречах «Авангард» одержал уверенные победы: в гостях над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2) и дома над хабаровским «Адмиралом» (6:1). «Ястребы» являются самыми результативными в Континентальной хоккейной лиге — на их счету 40 заброшенных шайб.

Локомотив занимает первую строчку в дивизионе Тарасова и возглавляет Западную конференцию КХЛ. Команда провела 11 матчей и набрала 18 турнирных баллов. Ярославский клуб проиграл в трех встречах нынешнего сезона КХЛ, но только однажды в основное время.

После недавнего выездного поражения от минского «Динамо» в серии буллитов (2:3), «Локомотив» уверенно разобрался с казахстанским «Барысом» (5:1), обыграв его в гостях. Разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляет — 39:20.

Между собой эти соперники играют довольно часто, как в официальных, так и в товарищеских встречах. В последних пяти очных матчах «Авангард» не проигрывал «Локомотиву» в основное время!

