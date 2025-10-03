В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 3 октября. Начало встречи — в 16:30 (мск).
«Авангард»
Турнирное положение: В 10 играх «Авангард» заработал 16 очков — в таблице Востока омичи закрепились на 1-й строчке, опередив по дополнительной разнице «Металлург» Мг.
Последние матчи: После осечки в первой встрече сезона команда Ги Буше выдала серию из 6 побед, которая закончилась гостевым противостоянием со СКА (4:2).
Сбить «Авангард» с этого пути сумел «Трактор» (1:5). Однако после крупного поражения в Челябинске коллектив Буше быстро пришел в норму: в 2-х следующих матчах «ястребы» смяли «Салават Юлаев» (5:2) и «Адмирал» (6:1).
Не сыграют: Наиль Якупов.
Состояние команды: Сейчас «Авангард» сосредоточен на борьбе за лидерство на Востоке, а его игра и промежуточные результаты соответствуют общим показателям, присущим команде высшего эшелона.
К текущему моменту коллектив Ги Буше остается одним из лучших по проценту реализованных моментов: делая ставку на высокую активность в зоне атаки, каждое звено омичей демонстрирует отличное взаимодействие и высокую продуктивность.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» продолжает удерживать 1-ю позицию в таблице Западной конференции. По итогам 10 сыгранных матчей обладатель последнего Кубка имеет 16 очков на счету.
Последние матчи: Неделями ранее турнирный отрезок команды Боба Хартли сопровождался серией из 5 побед, финальные матчи в рамках которой прошли при родных трибунах.
Так, на своей территории «Локомотив» разделался с «Сочи» (5:0), «Северсталью» (2:1) и «Автомобилистом» (3:2, от). В одном из последних матчей ярославцы уступили «Динамо» Минск (2:3, бул.), а накануне разгромили «Барыс» (5:1).
Не сыграют: У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: С приездом в Ярославль канадского тренерского штаба «Локомотиву» удалось сохранить базовую игровую конфигурацию, которая была дополнена точечными изменениями.
На отрезке в 11 матчей команда Боба Хартли демонстрирует устойчивую последовательность в игре и стремление к высокой надежности в защите. Между тем в атаке «Локомотив» отказался от излишнего консерватизма в пользу активного движения.
Статистика для ставок
- В 6 личных встречах из 9 последних команды забивали не менее 5 голов
- «Локомотив» одержал 4 победы в 5 последних личных встречах на выезде
- В 2 предыдущих личных встречах в Омске результативность ограничивалась 3 шайбами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.50.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.
Прогноз: На домашнем льду команде Ги Буше предстоит найти внутренний ресурс, чтобы справиться с колоссальным натиском «Локомотива», форма которого сегодня не вызывает сомнений. Тем не менее об «Авангарде» мы говорим как о топ-клубе, который на домашнем льду вполне способен справиться со столь непростым соперником.
Ставка: «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 1.95.
Прогноз: Если предоставить «Локомотиву» пространство, то любая команда рискует провалить игру с учетом атакующего потенциала действующего чемпиона. Вероятно, тренерский штаб Ги Буше даст своим подопечным установку с акцентом на оборону, чтобы снизить динамику движения ярославцев.
Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 за 1.75.