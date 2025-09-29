Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (1:4).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«После двух энергозатратных побед не хватило в этой встрече напора. Дали фору сопернику сами, не нужно было этого делать. Приходилось преодолевать плотную оборону соперника, не хватило напора, чтобы оформить второй камбэк подряд.

Неудачная игра в обороне? Одной из наших главных целей на поездку ставилось возвращение ответственности в своих действиях, чтобы не допускать ошибки. Ошибки всегда будут, но такие, которые мы допускали сегодня, делать не нужно. Повторюсь, отложились две предыдущие игры, этого не хватило сегодня. Перед каждым матчем мы разбираем ошибки, но, видимо, этого не хватило.

Яшкина перевели в третье звено? У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего звена. Есть линии, которые мы указываем в протоколе. Мы ищем сочетания, все ребята в обойме, чтобы у нас все линии одинаково действовали в обороне и давали результат», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. В следующей встрече казанцы сыграют против «Амура» 3-го октября.