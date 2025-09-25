2-й тайм Лилль — БраннОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио«Лилль» — «Бранн»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
    Все новости спорта

    Гатиятулин объяснил, почему «Ак Барс» выдал провальный старт сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением о неудачном старте своей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    Напомним, что сегодня, 25-го сентября казанская команда в гостях одолела «Барыс» со счетом 2:1.

    «Чем объясняю неудачный старт сезона? Хватает игроков в составе, которые в прошлом сезоне шли по графику очко за игру. Сейчас этот показатель упал, ищем как преодолеть этот барьер. В сезон вошли хорошо, потом дома неудачная игра с Екатеринбургом, посчитали что это случайность, неправильно отреагировали, получили второй неудачный матч.

    Пришлось пересмотреть ситуацию, показалось что на время вернули игру, уверенность в себе, в чём-то проще стали играть, но следующий матч с Омском опять получился неудачным. Важно было победить сегодня. Наделали ошибок, которые привели к удалениям. Игра в меньшинстве, она тоже удачная, даёт свою роль для состояния команды», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

  • «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • Онлайн-трансляция матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги
  • Сегодня

    • После 8-и сыгранных матчей «Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» будет играть не в полную силу
  • «Овьедо» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Смело ставим на успех «ткачей»!
  • «Утрехт» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Порту» не испытает проблем с «Зальцбургом»?
  • «Зальцбург» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Твенте — Фортуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие