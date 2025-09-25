Гатиятулин объяснил, почему «Ак Барс» выдал провальный старт сезона

Главный тренерподелился мнением о неудачном старте своей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

Напомним, что сегодня, 25-го сентября казанская команда в гостях одолела «Барыс» со счетом 2:1.

«Чем объясняю неудачный старт сезона? Хватает игроков в составе, которые в прошлом сезоне шли по графику очко за игру. Сейчас этот показатель упал, ищем как преодолеть этот барьер. В сезон вошли хорошо, потом дома неудачная игра с Екатеринбургом, посчитали что это случайность, неправильно отреагировали, получили второй неудачный матч.

Пришлось пересмотреть ситуацию, показалось что на время вернули игру, уверенность в себе, в чём-то проще стали играть, но следующий матч с Омском опять получился неудачным. Важно было победить сегодня. Наделали ошибок, которые привели к удалениям. Игра в меньшинстве, она тоже удачная, даёт свою роль для состояния команды», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После 8-и сыгранных матчей «Ак Барс» занимает 9-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе.