В четверг, 25 сентября, «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. С преимуществом «Ак Барса» прошел первый период, «Барыс» осознанно от обороны пока играет.

20' «Ак Барс» в полном составе.

20' Бросок Симонова с центра зоны «Ак Барса», среагировал Билялов.

19' Удаление у «Ак Барса». На 2 минуты удален Алистров, за задержку соперника клюшкой.

18' Симонов обокрал защитника гостей Терехова и убежал к воротам «Ак Барса», зацепил Симонова Алистров предотвращая угрозу.

17' Бросок Князева от синей линии «Барыса», шайба выше ворот пролетела.

17' Не самый высокий темп игры в матче.

16' Бросок Миллера от синей линии «Барыса», Алистров перекрывал обзор Шилу, но справился с угрозой вратарь.

15' Шайбой больше владеет «Ак Барс», сосредоточенно в обороне играет «Барыс».

14' Много борьбы, не позволяют свободно раскатиться друг другу соперники.

13' Алистров убежал к воротам «Барыса», но укротить шайбу на пятаке хозяев не сумел, Шил клюшкой выбил её.

12' Дыняк ворвался в зону «Барыса» и в верхний гол ворот Шила босал, среагировал вратарь хозяев.

10' Выровнялась игра, обоюдоострой получается она.

09' «Ак Барс» в полном составе.

08' По 2 минуты получили: Дыняк за грубость у «Ак Барса» и Морелли у «Барыса» за удар клюшкой. Формат игры при этом не изменился, Барыс в большинстве остался 5 на 4.

07' Потасовка у ворот «Ак барса», будут удаления.

07' Удаление у «Ак Барса». На 2 минуты удален Карпухин, за задержку соперника.

06' Мощный силовой от Фисенко, Бекетаев пострадал в средней зоне.

05' Шайхмедденов замыкал атаку «Барыса» на дальней штанге после паса Колесникова, выручил «Ак Барс» Билялов.

04' Бросок от синей линии по воротам «Барыса», Кайыржан на себя принял удар, не долетела шайба до ворот хозяев.

03' В упор бросал Логвин по воротам «Ак Барса», распластавшись Билялов увеличил площадь и спас гостей.

02' Продолжает атаковать «Ак Барс», мощное начало от гостей.

01' Гооол! 0:1. Быстрая атака удалась «Ак Барсу». Семенов с Алистровым убежали 2 в 1, и последний с точной подкидки пробил вратаря «Барыса» Шила.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Ак Барсом».

До матча

17:28 Команды на льду, скоро матч начнется!

17:20 Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, вмещающей 12 000 зрителей.

17:10 Главные судьи: Евгений Кочетов из Санкт-Петербурга и Глеб Лазарев из Перми.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Барыса» Телеграм ХК «Барыс»

«Барыс»: Шил, Шутов; Масси, Маккошен, Бреус, Королёв, Уолш, Данияр, Бекетаев; Морелли, Логвин, Кайыржан, Омирбеков, Мухаметов, Оспанов, Ляпунов, Волков, Колесников, Симонов, Шайхмедденов, Веккьоне.

Стартовый состав «Ак Барса» Телеграм ХК «Ак Барс»

«Ак Барс»: Бердин, Билялов; Фальковский, Князев, Терехов, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин; Жулин, Биро, Фисенко, Денисенко, Барабанов, Яшкин, Сафонов, Алистров, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Галимов.

«Барыс»

После 7 сыгранных матчей «Барыс» расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции с 7 очками в активе, на 1 пункт отставая от трех турнирных соседей сверху. Начало чемпионата для «Барыса» выдалось неплохим с учетом 3-х побед в 4-х встречах, включая разгром московского «Динамо» при родных трибунах на прошлой неделе (5:2). Но за матчем с москвичами последовали результаты иного характера. Так, в 3-х последних команда Михаила Кравца проиграла «Металлургу» Мг (1:5), «Северстали» (2:3) и минскому «Динамо» (0:1, от).

После яркого старта «Барыс», кажется, перегорел — у команды начались будничные проблемы, которые преследовали ее в исторически провальные сезоны. Несмотря на желание биться за результат, игра казахов в отдельных матчах сопровождается низким классом исполнения. От реализации ключевых эпизодов до позиционной обороны — «Барысу» предстоит прибавлять в общей игровой структуре. Не смогут помочь команде в игре с «Ак Барсом»: Алихан Асетов, Тамирлан Гайтамиров, Роман Старченко и Тайс Томпсон.

«Ак Барс»

В таблице Востока «Ак Барс» находится на десятой строчке с 5 очками после 7 матчей. На 2 пункта казанцы опережают «Салават Юлаев», у которого дела глобально обстоят еще хуже. Текущий турнирный отрезок коллектива Анвара Гатиятулина, как правило, сопровождается крупными с точки зрения результата провалами. Так, в 4-х матчах из недавних 5 «барсы» проиграли. Ранее на «Татнефть-Арене» команда уступила «Автомобилисту» (3:6), «Металлургу» Мг (3:6) и «Нефтехимику» (1:2). Далее была зафиксирована победа над «Салаватом Юлаевым» (3:1) и поражение от «Авангарда» (1:6).

«Ак Барс» ныне вправе называться одним из главных неудачников стартового отрезка чемпионата — у команды все валится из рук, и пока нет признаков скорого возвращения. Одним из серьезнейших недостатков сегодняшних казанцев стала игра на своей половине площадки. Разлад в обороне и неубедительная вратарская позиция превратили «Ак Барс» в худший коллектив Востока по пропущенным шайбам. Не поможет команде в игре с «Барысом» Альберт Яруллин.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча в регулярном сезоне. Во всех победил «Ак Барс» (5:0, 2:1 Б, 5:4 ОТ и 8:0).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 55 матчей. В 37 играх победил «Ак Барс» в основное время, в 7 «Барыс». В овертаймах победа чаще оказывалась за казанцами: 3 победы «Ак Барса» и 1 у «Барыса». В серии буллитов «Ак Барс» побеждал 5 раз, у «Барыса» 3 победы.

