У «Барыса» будут шансы против проблемных казанцев

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 17:30 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: После 7 сыгранных матчей «Барыс» расположился на седьмом месте в таблице Восточной конференции с 7 очками в активе, на 1 пункт отставая от трех турнирных соседей сверху.

Последние матчи: Начало чемпионата для «Барыса» выдалось неплохим с учетом 3-х побед в 4-х встречах, включая разгром московского «Динамо» при родных трибунах на прошлой неделе (5:2).

Но за матчем с москвичами последовали результаты иного характера. Так, в 3-х последних команда Михаила Кравца проиграла «Металлургу» Мг (1:5), «Северстали» (2:3) и минскому «Динамо» (0:1, от).

Не сыграют: Алихан Асетов, Тамирлан Гайтамиров, Роман Старченко, Тайс Томпсон.

Состояние команды: После яркого старта «Барыс», кажется, перегорел — у команды начались будничные проблемы, которые преследовали ее в исторически провальные сезоны.

Несмотря на желание биться за результат, игра казахов в отдельных матчах сопровождается низким классом исполнения. От реализации ключевых эпизодов до позиционной обороны — «Барысу» предстоит прибавлять в общей игровой структуре.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В таблице Востока «Ак Барс» находится на десятой строчке с 5 очками после 7 матчей. На 2 пункта казанцы опережают «Салават Юлаев», у которого дела глобально обстоят еще хуже.

Последние матчи: Текущий турнирный отрезок коллектива Анвара Гатиятулина, как правило, сопровождается крупными с точки зрения результата провалами. Так, в 4-х матчах из недавних 5 «барсы» проиграли.

Ранее на «Татнефть-Арене» команда уступила «Автомобилисту» (3:6), «Металлургу» Мг (3:6) и «Нефтехимику» (1:2). Далее была зафиксирована победа над «Салаватом Юлаевым» (3:1) и поражение от «Авангарда» (1:6).

Не сыграют: Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» ныне вправе называться одним из главных неудачников стартового отрезка чемпионата — у команды все валится из рук, и пока нет признаков скорого возвращения.

Одним из серьезнейших недостатков сегодняшних казанцев стала игра на своей половине площадки. Разлад в обороне и неубедительная вратарская позиция превратили «Ак Барс» в худший коллектив Востока по пропущенным шайбам.

Статистика для ставок

«Ак Барс» не проигрывает «Барысу» на протяжении 9 последних матчей

В 3 личных встречах из 4 последних «Ак Барс» забивал не менее 4 голов

В 4 личных встречах из 7 последних «Барыс» покидал площадку без заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 3.77, ничья — в 4.30, а победа «Ак Барса» — в 1.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.64.

Прогноз: Статистика последних очных матчей говорит в пользу «Ак Барса», но состояние команд на старте регулярного сезона позволяет рассматривать «Барыс» с точки зрения соперника, готового на домашнем льду дать отпор и забрать результат.

Ставка: «Барыс» не проиграет за 2.05.

Прогноз: К текущему моменту «Ак Барс» остается одним из слабейших клубов чемпионата в вопросе организации обороны, поэтому при своих трибунах коллектив Кравца вряд ли станет замыкаться на собственной половине площадки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 1.85.