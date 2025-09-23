Во вторник, 23 сентября, магнитогорский «Металлург» примет московский «Спартак» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции15 000 ₽Фрибет для новых игроков без депозитаЗабрать бонусАкция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru
Стартовые составы команд
«Металлург»: Загидулин, Миронов — Кин, Коростелев — Рубцов — Ружичка; Яковлев — Орехов, Вовченко — Барак — Козлов; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Паливко, Тютнев — Джонсон — Коротков, Федоров.
«Спартак»: Загидулин, Миронов — Кин, Коростелев — Рубцов — Ружичка; Орлов — Собелев, Мальцев — Тодд — Порядин; Ефремов — Зайцев, Буруянов — Локхарт — Пашин; Филин — Лукьянцев — Беляев.