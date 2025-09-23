Во вторник, 23 сентября, магнитогорский «Металлург» примет московский «Спартак» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга»Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Загидулин, Миронов — Кин, Коростелев — Рубцов — Ружичка; Яковлев — Орехов, Вовченко — Барак — Козлов; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Паливко, Тютнев — Джонсон — Коротков, Федоров.

Стартовый состав «Спартака»Телеграм ХК «Спартак»

«Спартак»: Загидулин, Миронов — Кин, Коростелев — Рубцов — Ружичка; Орлов — Собелев, Мальцев — Тодд — Порядин; Ефремов — Зайцев, Буруянов — Локхарт — Пашин; Филин — Лукьянцев — Беляев.