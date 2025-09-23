Не пропустите

Давид Сильва, Торрес, Фабрегас и еще семь самых успешных испанцев в истории АПЛ

5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC

10 самых незабываемых нокаутов в боксе ударом в корпус

Приближение эпохи Ямаля. Скоро в тени мегаталанта «Барселоны» окажутся и Родри, и Винисиус

В тени Агуэро. Почему бразильские суперзвезды никогда не играли в АПЛ

Десять причудливых фактов об НХЛ, которые беспокоят сильнее, чем должны

Бивол, Дэвис и еще 6 претендентов на лучший нокаут 2024 года в боксе