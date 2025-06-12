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    Агент Джиошвили: Другие команды предлагали больше денег, чем «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал продление контракта своего клиента с «бело-голубыми».

    Максим Джиошвили
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    Максим Джиошвили

    'Если бы не хотели подписывать этот контракт, то не делали бы этого, потому что Максим находился на рынке неограниченно свободных агентов.

    Жду от Максима не менее успешной игры, чем та, которую он показывал раньше. Хочется, чтобы он еще улучшил свою игру для болельщиков. Желаю, чтобы он своими действиями приносил пользу команде и помогал добиваться результатов.

    К Максиму было много интереса со стороны разных клубов. Но он сразу сказал, что поменяет команду только если будет очень сильное отличие от предложения, которое ему делало «Динамо». Были незначительные и чуть более привлекательные предложения из других клубов, но Максим сказал, что мы покинем «Динамо» только при одном условии: предложение должно было очень сильно отличаться.

    Интерес со стороны СКА? Мы знаем, что в хоккейном клубе СКА произошли изменения, мы всегда были в диалоге с «Динамо», тренерским штабом и руководством команды, поэтому приняли такое решение, даже несмотря на интерес других команд, некоторые из которых предлагали больше денег, чем «Динамо»', — приводит слова Черных 'Матч ТВ'.

    В минувшем сезоне Джиошвили сыграл в 85 матчах за 'бело‑голубых' и набрал 33 (16+17) очка. Всего хоккеист провел 209 матчей и набрал 79 (47+32) очков.

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