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    Кателевский: Идет война на льду

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    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал итоги второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:0).

    Дмитрий Кателевский
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    Дмитрий Кателевский

    «Боевая игра, хороший матч, забили нужные голы, готовимся дальше. Мой гол? Митчелл Миллер хорошо набросил на ворота, шайба удачно отскочила, я ее увидел и направил в ворота. Повезло.

    Ищем лазейки, всегда стараемся лезть на ворота. Это плей-офф, здесь накал страстей, идет война на льду. Играем на команду, стараемся вынуждать соперника удаляться.

    Все стараемся играть на команду, на командный результат. Выполняем установку тренерского штаба, гнем свою линию. Идет равная игра, стараемся делать свою работу, разбирать соперника. Едем домой, будем стараться играть в свою игру», — приводит слова Кателевского «Чемпионат».

    После двух игр в Москве, казанский клуб ведет в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдет 16 апреля в столице Татарстана.

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