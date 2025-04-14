«Динамо» Москва — «Ак Барс»: счет матча 0:2, обзор голов

Казанскийво втором четвертьфинальном матче Кубка Гагарина оказался сильнее московского— 2:0. Счет в серии — 2:0 в пользу команды из столицы Татарстана.

Счет в матче открыл нападающий казанцев Дмитрий Кателевский на 8-й минуте встречи. Точку в матче поставил Альберт Яруллин на 53-й минуте.

Вратарь казанского клуба Тимур Билялов сыграл «на ноль» и отразил 45 бросков.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы Кателевский — 2 (Дыняк, Миллер), 7:40 — 0:1. Яруллин — 1 (Фальковский, Кошелев), 53:02 — 0:2Вратари Подъяпольский (55:17 — 59:51) — БиляловШтраф 14 — 4Броски 45 (9+18+18) — 22 (11+7+4)

Следующий матч серии пройдет 16 апреля в Казани.