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    Жамнов прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Салаватом Юлаевым»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе своей команды во 2-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ).

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Что улучшили по сравнению с первым матчем? Добавили чуть агрессии. Есть моменты, где можем усилить игру, где добавить, но над этим подумаем уже завтра.

    Как начать больше забрасывать "5 на 5"? Хороший вопрос. Как я и сказал вначале, не хватает агрессии, ищем лишние передачи. Команда довольно-таки неплохо играет в обороне, но есть моменты, где чуть не хватает нацеленности на бросок.

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    • Были ли у меня более яркие спасения в карьере игрока и тренера? Не припомню. Наверное, нет. Голова просто чуть другими вещами занята. Но так, чтобы отыгрывались и в овертайме выигрывали, наверное, нет», — передает слова Жамнова Чемпионат.

    После этого матча «Спартак» сравнял счет в серии (1:1) против «Салавата Юлаева». Следующая игра состоится 15-го апреля в Москве.

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