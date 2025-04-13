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    «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

    «Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Во второй игре четвертьфинала Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» проиграл московскому «Спартаку» в овертайме со счетом 4:5.

    Адам Ружичка
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    Адам Ружичка

    Причем, красно-белые смогли перевести игру в овертайм, сравняв счет на 59:59.

    Главным героем встречи стал нападающий «Спартака» Адам Ружичка, забросивший три шайбы. Также за московский клуб отличились Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

    В составе хозяев шайбы забрасывали Владислав Ефремов, Деннис Ян, Динар Хафизуллин и Данила Алалыкин.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Голдобин — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 12:21 — 0:1. Ефремов — 2 (Цулыгин, Ян), 18:16 — 1:1. Локтионов — 2 (бол., Пашин, Миронов), 24:52 — 1:2. Ян — 5 (Ефремов, Хафизуллин), 26:54 — 2:2. Хафизуллин — 1 (Хмелевский, Уилсон), 28:44 — 3:2. Ружичка — 3 (Локтионов, Филин), 36:15 — 3:3. Алалыкин — 1 (Панин), 47:07 — 4:3. Ружичка — 4 (Морозов, Вишневский), 59:59 — 4:4. Ружичка — 5 (Локтионов), 62:00 — 4:5Вратари: Самонов — Загидулин (58:37 — 59:34, 59:52 — 59:59)Счет в серии: 1-1

    «Спартак» сравнял счет в серии. Следующая игра пройдет 15 апреля в Москве.

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