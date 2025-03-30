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    Кристиан Пулишич«Наполи» — «Милан». Онлайн
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    «Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса» и вышел вперед в серии

    «Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» на выезде в овертайме победил «Ак Барс» со счетом 3:2.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе победителей забили Сергей Зборовский, Степан Хрипунов и Максим Осипов. За хозяев точными бросками отметились Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Восток»
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 2ОТ (0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Зборовский — 1 (Денежкин, Бывальцев), 9:53 — 0:1. Хрипунов — 1 (Меркли, Бывальцев), 21:29 — 0:2. Кателевский — 1, 49:49 — 1:2. Яшкин — 2 (бол., Петан, Миллер), 50:35 — 2:2. Осипов — 1 (Трямкин, Кизимов), 92:50 — 2:3Вратари: Билялов — АликинШтраф: 0 — 6Броски: 43 (9+10+12+12) — 37 (8+4+9+16)

    Счет в серии — 2:1 в пользу «Автомобилиста». Четвертый матч пройдет 1 апреля в Казани.

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