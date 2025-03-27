Генеральный директор «Сочи»: У нас была задача‑минимум — выход в плей‑офф

Генеральный директорвысказался о словах, что у команды не было цели в этом сезоне.

«Ничего, кроме недоумения, они вызвать не могут. Разумеется, и тренеры, и игроки прекрасно знали, что наша задача‑минимум — выход в плей‑офф. У всех игроков, которые подписывали контракты с клубом, личные бонусы в контракте были привязаны к выполнению этой задачи. Но она не была выполнена. Главным критерием качества работы в профессиональном спорте всегда был и будет результат. Можно ссылаться на отсутствие у клуба спортивной базы и низкий бюджет, но 47 очков в 68 матчах и безвольную игру в матчах с сопоставимыми по подбору игроков и бюджету соперниками, никуда из истории не вычеркнешь. Я привожу факты и никогда не буду давать оценки в спину уходящему главному тренеру, это не в правилах клуба. Слова Сергея Александровича это его слова, хотя надо отдать должное и его литературному редактору.

Новый тренер? Говорить об этом преждевременно. В нашем шорт‑листе несколько кандидатов. Мы сейчас собираем информацию, консультируемся. Понятно, что клуб заинтересован в том, чтобы этот вопрос закрыть как можно скорее. Но спешка — плохой союзник. Нам надо всё тщательно взвесить и принять правильное решение», — цитирует Воропаева «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Напомним, что «Сочи» занял последнее место и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.