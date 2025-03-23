Тренер «Северстали»: Победили за счет характера

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского(3:2).

«Мы встречались с сильной, организованной командой. Давно хотели победить. Все прошлые матчи с "Динамо" проходили в упорной борьбе, в этом году по-разному.

В заключительной игре регулярного чемпионата нам, конечно, хотелось порадовать болельщиков. Нам это удалось. Победили за счёт характера, за счёт командной игры. К плей-офф команда подходит в хорошем состоянии. Вы видели, что ребята здорово играли сегодня», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла 6-е место в таблице Запада. В 1-м раунде плей-офф КХЛ череповчане сыграют против «Спартака».