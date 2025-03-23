«Северсталь» — «Динамо» М: счет матча 3:2

Череповецкаяоказалась сильнее московскогосо счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Николай Чебыкин, Давид Думбадзе и Данил Аймурзин.

За «Динамо» шайбы забрасывали Джордан Уил и Дилан Сикура.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Чебыкин — 11 (бол., Кручинин, Щучинов), 16:47 — 1:0. Уил — 15 (Гусев, Сизов), 24:04 — 1:1. Думбадзе — 15 (Барберио, Абросимов), 32:15 — 2:1. Сикьюра — 13 (Гусев, Пыленков), 49:02 — 2:2. Аймурзин — 31 (Калдис, Пилипенко), 59:17 — 3:2Вратари: Самойлов — МоторыгинБроски: 41 (14+8+19) — 18 (4+5+9)Штраф: 6 — 12

«Динамо» в плей-офф сразится со СКА, а «Северсталь» со «Спартаком».