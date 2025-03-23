ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевМедведев больше не первая ракетка России, серия Рублева и очередное падение Алькараса
  • 19:46
    • Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
  • 19:26
    • Официально: Тудор стал главным тренером «Ювентуса»
  • 19:12
    • «Ювентус» объявил об увольнении Тиагу Мотты
    Все новости спорта

    «Северсталь» дома победила московское «Динамо»

    «Северсталь» — «Динамо» М: счет матча 3:2

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо Минск
    Череповецкая «Северсталь» оказалась сильнее московского «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Данил Аймурзин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Аймурзин

    В составе хозяев отличились Николай Чебыкин, Давид Думбадзе и Данил Аймурзин.

    За «Динамо» шайбы забрасывали Джордан Уил и Дилан Сикура.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Чебыкин — 11 (бол., Кручинин, Щучинов), 16:47 — 1:0. Уил — 15 (Гусев, Сизов), 24:04 — 1:1. Думбадзе — 15 (Барберио, Абросимов), 32:15 — 2:1. Сикьюра — 13 (Гусев, Пыленков), 49:02 — 2:2. Аймурзин — 31 (Калдис, Пилипенко), 59:17 — 3:2Вратари: Самойлов — МоторыгинБроски: 41 (14+8+19) — 18 (4+5+9)Штраф: 6 — 12

    «Динамо» в плей-офф сразится со СКА, а «Северсталь» со «Спартаком».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания подтвердит статус фаворита
  • Испания — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ждем результативный футбол
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие