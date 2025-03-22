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  • 17:08
    • «Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина
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    «Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Барыс
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе уфимской команды шайбы забросили Александр Хмелевски, Шелдон Ремпал, Джош Ливо и Скотт Уилсон.

    Канадский форвард Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат. В сезоне 2024/2025 у нападающего 49 шайб.

    Единственный гол у «Барыса» записал на свой счет Аслан Жусупбеков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
    Голы: Хмелевский — 25 (Ремпал), 10:47 — 0:1. Ремпал — 31 (Хмелевский), 17:04 — 0:2. Борисевич — 1 (Хохлов, Кайыржан), 25:32 — 1:2. Ливо — 49, 50:12 — 1:3. Уилсон — 13 (бол., Тодд, Ливо), 55:41 — 1:4Вратари: Шестаков — Самонов (Вязовой, 40:00)Броски: 25 (9+9+7) — 28 (11+7+10)Штраф: 10 — 4

    По итогам регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял 2-е место на Востоке с 93 очками в активе. «Барыс» расположился на последней 12-й позиции (35).

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