США U20 — Финляндия U20: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

Финляндия U20 Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. У молодежной сборной США голы записали на свой счет Кэри Тэрранс, Коул Хатсон и Броди Цимер.
У Финляндии U20 отличились Артту Аласиуруа, Ессе Киискинен и Юлиус Миеттинен.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась финская молодежная сборная. Победную шайбу забросил Туомас Уронен.
МЧМ-2025. Группа А.
США U-20 — Финляндия U-20 — 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: 0:1 — 9 Аласиуруа (Саарелайнен). 1:1 — 14 Тэрранс (Свобода, Уиллис). 2:1 — 21 Хатсон (Хенслер). 2:2 — 24 Киискинен (Пиениниеми, Хелениус). 2:3 — 29 Миеттинен (Халттунен, Кумпулайнен). 3:3 — 43 Зимер (Стига, Мур). 3:4 — 61 Уронен
После этого матча Финляндия U20 занимает 2-е место в группе А с 5-ю очками в активе. США U20 — на 1-й позиции с 7-ю баллами.