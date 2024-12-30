ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиЛучшее в футболе 2024 года: игроки и команды года, лучший гол и матч
  • 00:42
    • «Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
  • 22:10
    • Гол и два ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Вест Хэм»
  • 21:59
    • «Фиорентина» избежала поражения в матче с «Ювентусом» в Серии А
  • 19:32
    • ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ
  • 20:05
    • «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» поделили очки в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Сборная Финляндии в овертайме обыграла США на МЧМ-2025

    США U20 — Финляндия U20: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Финляндии
    Финляндия U20 одержала победу над США U20 (4:3 ОТ) на групповом этапе молодежного чемпионата мира 2025-го года.

    Финляндия U20
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Финляндия U20

    В основное время матча команды обменялись голами. У молодежной сборной США голы записали на свой счет Кэри Тэрранс, Коул Хатсон и Броди Цимер.

    У Финляндии U20 отличились Артту Аласиуруа, Ессе Киискинен и Юлиус Миеттинен.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась финская молодежная сборная. Победную шайбу забросил Туомас Уронен.

    МЧМ-2025. Группа А.
    США U-20 — Финляндия U-20 — 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: 0:1 — 9 Аласиуруа (Саарелайнен). 1:1 — 14 Тэрранс (Свобода, Уиллис). 2:1 — 21 Хатсон (Хенслер). 2:2 — 24 Киискинен (Пиениниеми, Хелениус). 2:3 — 29 Миеттинен (Халттунен, Кумпулайнен). 3:3 — 43 Зимер (Стига, Мур). 3:4 — 61 Уронен

    После этого матча Финляндия U20 занимает 2-е место в группе А с 5-ю очками в активе. США U20 — на 1-й позиции с 7-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Принесёт ли Вембаньяма победу «Сан-Антонио»?
  • «Миннесота» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Соперники сыграют в открытый баскетбол?
  • «Хьюстон» — «Майами». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хьюстон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фамаликан — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие