Козырев: Физической формой команды доволен

Главный тренер череповецкойподвел итог матча против(4:2).

«Ключевым моментом сегодняшнего матча стала возможность играть в большинстве в начале второго периода, когда соперник получил четырехминутное удаление. Наше большинство сработало — мы получили гандикап, повели в счете и сохранили это преимущество до конца игры. Физической формой команды доволен.

Спаренные матчи? Мне кажется, это не очень интересно. В том году была такая же история у нас. Так же провели два матча подряд, но в Сочи. Мне кажется, играть с разными соперниками привычнее как для нас, тренеров, так и для хоккеистов», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

«Северсталь» (42) — шестая в Западной конференций, «Сочи» (25) — последний.