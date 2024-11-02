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    Тамбиев: Счет однозначно не по игре

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче против «Амура» (5:0).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Хорошо подготовились к игре, мощно отыграли первый период, реализовали свои моменты. Потом играли по счёту, действовали солидно, не позволив многого сопернику. Не так легко, когда ты ведёшь после первого периода с таким преимуществом, сыграть по счёту — хочется забивать ещё и ещё, но важно было сыграть солидно.

    Ситуация в "Амуре"? Не вдаюсь в детали, что происходит в других клубах, меня интересует только "Адмирал". Но счёт однозначно не по игре. Видно, что у "Амура" бьётся сердце, команда играет. Им важно переломить этот психологический момент. Нам было нелегко — соперник много атаковал, бросал и временами выглядел очень прилично», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

    «Адмирал» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 23 очка. «Амур» находится на 11-й строчке — 12 очков.

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