ЦСКА — «Торпедо»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

одолело(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи команды обменялись голами. В составе ЦСКА дублем отметился Максим Соркин, а еще 1 шайбу забросил Никита Седов.

У «Торпедо» голы записали на свой счет Игорь Ларионов, Богдан Конюшков и Даниил Бокун.

В овертайме нижегородская команда оказалась сильнее, отличился Никита Артамонов.

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Ларионов — 1 (Фирстов), 7:30 — 0:1. Соркин — 4 (бол., Нестеров, Абрамов), 12:31 — 1:1. Седов — 1 (Абрамов, Полтапов), 13:32 — 2:1. Соркин — 5 (бол., Окулов), 36:10 — 3:1. Конюшков — 1, 50:34 — 3:2. Бокун — 1 (Почивалов, Воронин), 53:42 — 3:3. Артамонов — 1 (Линч, Войнов), 63:03 — 3:4Вратари: Просветов — БочаровБроски: 34 (13+12+8+1) — 23 (10+3+6+4)Штраф: 6 — 10

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада (5 очков). ЦСКА — на 3-й строчке с тем же количеством баллов.