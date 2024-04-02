В 04:00 02.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Виннипег» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Виннипег»).

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