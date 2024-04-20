«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: счет матча 0:2 (0:1), обзор гола

В матче 34-го тура АПЛуступил на своем полесо счетом 0:2.

Единственный мяч в конце первого тайма забил бельгийский вингер Леандро Троссард, ему ассистировал Габриэль Жезус.

После перерыва «Арсенал» владел огромным преимуществом, но смог пробить вратаря «волков» Жозе Са лишь в компенсированное время. Автором гола стал Мартин Эдегор.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Арсенал Лондон 0:2 Голы: 0:1 Леандро Троссард (45'), 0:2 Мартин Эдегор (90 + 5') Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Макс Килман, Тоте Антонио Гомеш, Мэтт Доэрти (Райан Айт Нури, 75'), Уго Буэно, Бубакар Траоре, Томми Дойл, Хван Хи Чан (Марио Лемина, 51'), Joao Gomes, Tawanda Chirewa (Пабло Сарабия, 75') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака, Кай Хаверц, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Габриэл, Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 72'), Габриэл Жезус (Томас Парти, 80') Предупреждения: Леандро Троссард (29'), Тоте Антонио Гомеш (32'), Макс Килман (35'), Деклан Райс (35'), Хван Хи Чан (51')

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» пока возглавил таблицу АПЛ с 74 очками. «Вулверхэмптон» идет на 11-й строчке с 43 баллами.