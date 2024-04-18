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    «Металлург» вырвал победу у «Локомотива» и повел в серии финала Кубка Гагарина

    «Металлург» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Локомотив
    В первом матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» дома обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    На гол Максима Березкина магнитогорцы ответили точными бросками Никиты Михайлиса и Максима Березкина, который отметился уже на 59-й минуте встречи.

    КХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Березкин — 5 (Каюмов, Иванов), 42:59 — 0:1. Михайлис — 2 (Петунин), 45:14 — 1:1. Петунин — 3 (бол., Пресс, Гераськин), 58:16 — 2:1Вратари: Набоков — Исаев (58:45 — 59:19, 59:50)Штраф: 2 — 4Броски: 33 (13+9+11) — 21 (4+5+12)

    «Магнитка» повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Магнитогорске 20 апреля.

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