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    «Виннипег» прервет безрадостную проигрышную серию?

    «Виннипег» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.36), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2024 года

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Нынешнее состояние «Виннипега» вызывает опасение у поклонников этого клуба, поскольку начинает повторяться ситуация из прошлого сезона.

    Последние матчи: Ещё недавно коллектив Боунесса претендовал на победу в конференции, а сейчас он уже располагается на пятой строчке Запада.

    Виннипег — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: «Джетс» подходят в полной боеготовности к скоро стартующему плей-офф, поскольку у хозяев льда нет ни одного игрока на больничном.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что предстоящая игра против «Лос-Анджелеса» сможет прервать череду неудач канадского коллектива.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Показатели «Лос-Анджелеса» на протяжении последнего месяца заметно выровнялись, хотя уверенности в этом не было никакой.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Хоть в двух последних матчах и случились поражения, но до них коллектив Маклеллана выиграл четыре матча подряд.

    Травмированные игроки: С больными игроками у «королей» проблемы на протяжении всего сезона. К матчу против «реактивщиков» точно не смогут появиться в составе Грундстрем, Дано, Копли и Туркотт.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гости вполне могут побороться за победу, учитывая невразумительное выступление канадского клуба на протяжении последних недель.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» проиграл шесть последних встреч сезона

    • У «Кингз» два матча без побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.47, на гостей — 2.72.

    Прогноз: В этой встрече хозяева не испытают проблем с добычей необходимого результата

    Альтернативный прогноз: Много голов в этом поединке ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Лос-Анджелес» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» прервет безрадостную проигрышную серию?
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