В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Нынешнее состояние «Виннипега» вызывает опасение у поклонников этого клуба, поскольку начинает повторяться ситуация из прошлого сезона.

Последние матчи: Ещё недавно коллектив Боунесса претендовал на победу в конференции, а сейчас он уже располагается на пятой строчке Запада.

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Травмированные игроки: «Джетс» подходят в полной боеготовности к скоро стартующему плей-офф, поскольку у хозяев льда нет ни одного игрока на больничном.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что предстоящая игра против «Лос-Анджелеса» сможет прервать череду неудач канадского коллектива.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Показатели «Лос-Анджелеса» на протяжении последнего месяца заметно выровнялись, хотя уверенности в этом не было никакой.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Хоть в двух последних матчах и случились поражения, но до них коллектив Маклеллана выиграл четыре матча подряд.

Травмированные игроки: С больными игроками у «королей» проблемы на протяжении всего сезона. К матчу против «реактивщиков» точно не смогут появиться в составе Грундстрем, Дано, Копли и Туркотт.

Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гости вполне могут побороться за победу, учитывая невразумительное выступление канадского клуба на протяжении последних недель.

Статистика для ставок

«Виннипег» проиграл шесть последних встреч сезона

У «Кингз» два матча без побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.47, на гостей — 2.72.

Прогноз: В этой встрече хозяева не испытают проблем с добычей необходимого результата

Альтернативный прогноз: Много голов в этом поединке ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.15.