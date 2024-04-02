«Виннипег»
Турнирное положение: Нынешнее состояние «Виннипега» вызывает опасение у поклонников этого клуба, поскольку начинает повторяться ситуация из прошлого сезона.
Последние матчи: Ещё недавно коллектив Боунесса претендовал на победу в конференции, а сейчас он уже располагается на пятой строчке Запада.
Виннипег — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: «Джетс» подходят в полной боеготовности к скоро стартующему плей-офф, поскольку у хозяев льда нет ни одного игрока на больничном.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что предстоящая игра против «Лос-Анджелеса» сможет прервать череду неудач канадского коллектива.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Показатели «Лос-Анджелеса» на протяжении последнего месяца заметно выровнялись, хотя уверенности в этом не было никакой.
Последние матчи: Хоть в двух последних матчах и случились поражения, но до них коллектив Маклеллана выиграл четыре матча подряд.
Травмированные игроки: С больными игроками у «королей» проблемы на протяжении всего сезона. К матчу против «реактивщиков» точно не смогут появиться в составе Грундстрем, Дано, Копли и Туркотт.
Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гости вполне могут побороться за победу, учитывая невразумительное выступление канадского клуба на протяжении последних недель.
Статистика для ставок
- «Виннипег» проиграл шесть последних встреч сезона
- У «Кингз» два матча без побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.47, на гостей — 2.72.
Прогноз: В этой встрече хозяева не испытают проблем с добычей необходимого результата
Альтернативный прогноз: Много голов в этом поединке ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.36.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.15.