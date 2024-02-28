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    Сан-Хосе — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.02.2024 в 06:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Нью-Джерси

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    Сан-Хосе и Нью-Джерси начнут матч в 06:30 в регулярном сезоне НХЛ, 28.02.2024.

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    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Нью-Джерси.

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