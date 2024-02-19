Билялов стал лучшим голкипером на прошедшей неделе в КХЛ

Стали известны лучшие хоккеисты прошедшей 23-й недели в КХЛ.

Лучшим голкипером был признан Тимур Билялов из «Ак Барса». В 2-х матчах прошедшей недели вратарь одержал 2 победы, отразил 98,68% броски при коэффициенте надежности 0,5.

Даниил Пыленков из московского «Динамо» стал лучшим защитником недели в КХЛ. Игрок обороны забросил шайбу и сделал 3 голевые передачи в 3-х матчах. Показатель полезности «+2».

Лучшим нападающим недели стал Владислав Барулин из «Амура», который за 4 встречи набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7».

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников был признан лучшим новичком прошедшей недели. В 4-х матчах форвард забросил шайбу и сделал 4 голевые передачи.