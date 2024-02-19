ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерСвентек повторила рекорд Серены, Синнер поднялся в топ-3, а у Алькараса очередной провал
  • 12:41
    • Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
  • 15:16
    • Гамшик войдет в штаб нового главного тренера «Наполи»
  • 15:02
    • В «Реал Сосьедаде» рассказали о прогрессе Захаряна
  • 14:16
    • Павлюченкова успешно стартовала на крупном турнире в Дубае
  • 13:34
    • «Марсель» решил уволить Гаттузо
    Все новости спорта

    Билялов стал лучшим голкипером на прошедшей неделе в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур Адмирал Динамо
    Стали известны лучшие хоккеисты прошедшей 23-й недели в КХЛ.

    Тимур Билялов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимур Билялов

    Лучшим голкипером был признан Тимур Билялов из «Ак Барса». В 2-х матчах прошедшей недели вратарь одержал 2 победы, отразил 98,68% броски при коэффициенте надежности 0,5.

    Даниил Пыленков из московского «Динамо» стал лучшим защитником недели в КХЛ. Игрок обороны забросил шайбу и сделал 3 голевые передачи в 3-х матчах. Показатель полезности «+2».

    Лучшим нападающим недели стал Владислав Барулин из «Амура», который за 4 встречи набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7».

  • «Авангард» возглавил Восток, «Амур» — в шаге от плей-офф
  • КХЛ: обзор 23-й игровой недели
  • Сегодня

    • Нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников был признан лучшим новичком прошедшей недели. В 4-х матчах форвард забросил шайбу и сделал 4 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Жирона» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Ак Барс» замахнется на 2 очка в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Динамо» расширит свой беспроигрышный ряд?
  • «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие