«Авангард» возглавил Восток, «Амур» — в шаге от плей-офф

На 23-й по счету игровой недели КХЛ сезона «Авангард» занял долгожданное первое место на Востоке, в то время как накал борьбы на Западе даже не думает стихать. В традиционной подборке вспоминаем все значимые события минувших семи дней.

«Амур» идет без поражений

Андрей Мартемьянов передает привет «Сибири», которая годом ранее отказалась продлевать с ним контракт и которая теперь пролетает мимо плей-офф без теоретических шансов что-либо исправить. И даже потенциальные +4 не помогли бы новосибирской команде остановить нынешний «Амур». Курс хабаровчан на плей-офф намечен бесповоротно, а их форма в преддверии возможной кубковой кампании внушает веру в то, что это все же случится.

На момент публикации беспроигрышная серия «Амура» возросла до исключительных по его меркам семи матчей. На прошлой неделе команда Андрея Мартемьянова провела четыре встречи в рамках последнего в нынешнем сезоне домашнего цикла. Тяжелее всего хабаровчанам дались встречи с «Трактором», в которых им приходилось выволакивать результаты на морально-волевых и демонстрировать все (или почти) атакующие умения. Первая встреча закончилась со счетом 5:3, вторая — 4:2, с дублем и ассистом Владислава Барулина.

В следующих двух матчах «Амур» принимал «Барыс». И градус в этом противостоянии был уже не настолько высок. В первой игре команда Мартемьянова не оставила астанчанам даже самого ничтожного шанса на успех (4:1), а вторая победа была одержана с более скромной результативностью (2:1), но с уверенным контролем событий на льду и тотальным преимуществом по броскам в створ — 48:25.

С 29 января «Амур» одержал восемь побед в девяти встречах и набрал один балл в Новосибирске. Благодаря этому — и нескольким неудачам «Нефтехимика» — хабаровчане закрепились на восьмой строчке в Восточной конференции, опередив на 4 балла нижнекамцев при равенстве проведенных встреч. На прошлой неделе команда Олега Леонтьева проиграла все три своих матча, хотя в двух заработала по одному очку.

Несмотря на текущий расклад, празднования по поводу 4-очкового отрыва от единственного конкурента откладываются. Впереди «Амур» ждут «Металлург» Мг, «Ак Барс» и «Трактор» — суровая компания, которая потребует запредельной самоотдачи.

15 из 16 участников плей-офф уже известны

Турнирная таблица после 23-й игровой недели Telegram: khl_official_telegram

Пока «Амур» и «Нефтехимик» никак не могут решить, кому достанется восьмое место, сразу пять команд на прошлой неделе подписались под кубковой весной. В начале недели со всеми формальностями покончили «Динамо» Минск и «Ак Барс». За казанцами последовал «Автомобилист», а затем — «Трактор». Последней к этому моменту оказалась «Лада», которая в дебютном сезоне уже совершила маленькое чудо, выдав эффектный и сенсационный старт осенью.

«Авангард» вырвался вперед в гонке лидеров

Почти всю зимнюю кампанию «Авангард» провел в попытках обойти «Металлург» Мг в борьбе за первую позицию на Востоке. Для этого он имел несколько игр в запасе, а также очные матчи. Но все турнирные привилегии команда Михаила Кравеца потеряла, поэтому в контексте продолжения противостояния надеялась на очередные встречи лицом к лицу.

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Одна из таких выпала на субботу, 17 февраля. Вопреки ожиданиям упорной борьбы, на «Арене G-Drive» была тотальная доминация омичей, в результате которой матч завершился их крупной победой — 3:0. Заброшенные шайбы Николишина, Жафярова и Чмыхова позволили состояться разгрому, но главным героем игры оказался Павел Хомченко, отразивший 41 бросок по своим воротам и оформивший первый в нынешнем сезоне «сухарь». Если и отыгрывать единственный в регулярке матч «на ноль», то только в момент, когда решается судьба лидерства.

«Авангард» в игре с «Металлургом» Мг ХК «Авангард»

Как бы там ни было, на фоне успешной развязки нельзя пройти мимо того факта, что сама 23-я игровая неделя началась для «Авангарда» совсем уныло: на выезде он устроился на 2:7 от «Салавата Юлаева», после чего потерпел поражение на катке «Автомобилиста» (2:4). В конкретном случае омичам повезло, что «Магнитка» в параллельных играх также теряла очки: до начала прошлой недели она уступила «Динамо» Москва (3:4 Б), а 15 февраля влетела «Ак Барсу» (1:2).

На данный момент в активе обеих команд по 64 сыгранных матча, а «Авангард» отныне опережает «Металлург» Мг на одно очко. Самый сок драмы в этом противостоянии заключается в том, что последний матч регулярного сезона они проведут друг против друга.

«Динамо» Москва готово закончить сезон на первом месте?

Форма, которую набрал столичный клуб, явно об этом свидетельствует, но главной проблемой «Динамо» Москва остается СКА, который ни под каким предлогом не соглашается терять очки, из-за чего уровень интриги перед самым финишем выходит за рамки обыденности.

На прошлой неделе команда Алексея Кудашова провела три встречи и победила в каждой. На гостевом катке она разобралась с «Автомобилистом» (2:1 ОТ), затем вернулась домой, чтобы перехватить 2 очка у минского «Динамо» (2:1), а на выходных — заехала в Балашиху, где преподала урок «Витязю» (6:3). Так, суммарная беспроигрышная партия москвичей увеличилась до пяти матчей.

«Динамо» Москва в игре с «Динамо» Минск ХК «Динамо» Москва

Аналогичный по длине победный марафон проводит СКА, который в течение прошлой недели уделал всех на новенькой «СКА Арене». В период с 13 по 18 февраля команда Романа Ротенберга справилась с «Ладой» (2:1), «Салаватом Юлаевым» (2:0) и «Торпедо» (4:3), уйдя вместе с этим в небольшой отрыв от «Динамо» Москва в таблице Запада. В 65 матчах санкт-петербуржцы набрали 93 очка, а в активе столичного клуба на 3 балла меньше. Правда, динамовцы имеют матч в запасе, выиграв который они будут ждать ошибку «армейцев», способную изменить соотношение сил в этом противостоянии.

«Ак Барс» входит в тонус перед плей-офф

Лишь в случае удачного стечения обстоятельств турнирная картина «Ак Барса» может измениться в лучшую сторону. В частности, казанцы сохраняют математические шансы на третье место в Восточной конференции, хотя трудно представить, что «Салават Юлаев» бездарно провалит концовку. Кажется, четвертая строчка — это предел, на который наработала команда Зинэтулы Билялетдинова со своим разрывным составом.

Тем не менее «Ак Барс» намерен доказать конкурентоспособность в плей-офф, в преддверии которого он пытается набрать идеальную форму и улучшить игру в обороне — компоненте, который оставался проблемным почти весь сезон. И стоит отметить, что в этом направлении казанцы добились неплохих результатов. Только в трех матчах из 11 последних «Ак Барс» пропустил больше одной шайбы, а на прошлой неделе команда Билялетдинова выдала серию из трех побед, дважды отыграв «на ноль». В первом случае — во встрече с «Нефтехимиком» (3:0) — в старте сыграл Тимур Билялов, а в матче со «Спартаком» (3:0) основным был Амир Мифтахов.

Между упомянутыми играми «Ак Барс» добился победы над «Металлургом» Мг (2:1), оказав свое влияние на соперничество лидеров. Сами казанцы набрали 80 очков в 64 матчах. На текущий момент они опережают ближайшего преследователя — «Автомобилист» — на 2 балла с учетом встречи в запасе, разрыв между третьим «Салаватом Юлаевым» составляет 5 очков при равенстве проведенных встреч.

«Торпедо» разваливается на финише

Потеряв место в первой пятерке, «Торпедо» окончательно смирилось с тем, что концовка регулярки провалена. Команда Игоря Ларионова одержала всего 2 победы в 11 последних матчах. В рамках 23-й игровой недели нижегородцы провели три встречи и остались без очков в каждой. Дважды кряду «Торпедо» проиграло «Сочи» (3:2, 3:1), а затем смогло навязать борьбу СКА, но до боли слабый третий период стал причиной очередного провала (3:4).

Игорь Ларионов ХК «Торпедо»

По итогам 65 матчей команда Ларионова осталась с 74 набранными очками на шестом месте в таблице Западной конференции. На 4 балла торпедовцы успели отстать от «Северстали», имеющей встречу в запасе, а разрыв между седьмым ЦСКА составляет 3 балла с учетом игры «армейцев», припасенной на начало новой недели, и очного матча, запланированного на 26 февраля.