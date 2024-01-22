Зубарев об Олимпиаде в Сочи: Позвонил администратор и сказал «Завтра приезжают энхаэловцы, можешь улетать»

Экс-защитник ряда клубов КХЛ и сборной Россиирассказал о том, почему не сыграл на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Обидно, что я не поехал на Олимпиаду в 2014 году. У нас до Олимпиады было два Евротура, я ездил на оба и дважды был признан лучшим защитником. Мы поехали на предолимпийский сбор, все было нормально, полетел в Сочи. Тот сезон вообще был потрясающим, мы с Кирюшкой Кольцовым ездили на Матч звезд.

Тут мне звонит администратор и говорит: «Завтра приезжают энхаэловцы, можешь улетать». Я опешил. Что это за скотское отношение? Тренер не может вызвать и просто сказать: «Спасибо за сборы, хороший сезон, удачи». Мне было так скверно на душе. Сам позвонил Белову Валерию Геннадьевичу, напросился на разговор. Потом зашел к Билялетдинову, поговорили. Но сама ситуация была неприятная.

В том же сезоне поменялся тренерский штаб, и Знарок меня пригласил на чемпионат мира в Минск. Тот сезон вообще классный получился, мы с «Салаватом» до финала конференции дошли.

У нас был сумасшедший состав. Наше звено было лучшим в лиге на протяжении двух лет: Мирнов, Кайгородов, Пильстрем, Кольцов и я. Каждый знал, что надо делать: Мирнов бросал, Кайгородов раздавал, Пильстрем бежал, я оборонялся, а Колец делал все«, — цитирует Зубарева Sport24.

Напомним, что в КХЛ Зубарев выступал за такие команды, как "Салават Юлаев", "Ак Барс", СКА и "Спартак". Ранее защитник объявил о завершении карьеры хоккеиста.