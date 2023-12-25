Мартемьянов прокомментировал победу «Амура» в матче КХЛ с «Нефтехимиком»

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:1).

«Упорный напряжённый матч, встречались соседи по турнирной таблице, и фактически разыгрывалось четыре очка. То же самое будет и в следующем матче. Соперник агрессивно играет в атаке, не хотели уступать, где-то сыграли по счёту.

Что беспокоит — нанесли мало бросков в отличие от предыдущих матчей на выезде. В этом компоненте надо прибавлять. Вышли с большим количеством эмоций, это помешало нам в организации игры. Надеемся, что эмоции выплеснули, будем готовиться дальше. Надо отметить вратаря Игоря Бобкова и Влада Барулина, который оформил первый хет-трик в карьере.

Ли и Броадхёрст? К сожалению, зима на дворе, инфекции — Алекс подхватил где-то. Ли выведен из состава по решению тренерского штаба, иногда не помешает посмотреть игру с трибуны. Драка Рыжикова? Он молодец, выиграл бой. Пусть потихонечку заявляет о себе в Лиге. Думаю, не на ровном месте всё началось, парни — молодцы, скинули перчатки», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После победы над «Нефтехимиком» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. 25-го декабря эти команды встретятся вновь. Начало матча — в 12:00 мск.