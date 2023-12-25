«Амур» разгромил «Нефтехимик» благодаря хет-трику Барулина

Владислав Барулин Фото: hcamur.ru
Игра в Хабаровске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.
Авторами результативных бросков в составе «Амура» стали Владислав Барулин, оформивший хет-трик, и Егор Коршков.
У гостей отличился Никита Сетдиков.
«Нефтехимик» проиграл девять из десяти последних матчей.
«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 44 очка. «Нефтехимик» находится на десятой строчке — 39 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Барулин — 6 (Бочаров, Коршков), 10:26 — 1:0. Сетдиков — 8 (Бикмуллин, Хлыстов), 22:27 — 1:1. Коршков — 10 (Барулин, Бочаров), 39:53 — 2:1. Барулин — 7 (Шевченко), 52:33 — 3:1. Барулин — 8 (Бочаров), 57:17 — 4:1Вратари: Бобков — ДолгановШтраф: 9 — 5Броски: 22 (8+10+4) — 36 (9+12+15)