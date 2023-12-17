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    ИИХФ пригрозила вратарю ЦСКА Федотову новыми санкциями

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА КХЛ Филадельфия Флайерз НХЛ
    Глава ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал решение независимого дисциплинарного совета, отклонившего апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова на решение о санкциях.

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    В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года.

    «Все просто. ФХР, ЦСКА и Федотов не соблюдали юридическое понятие контракта, правила ИИХФ (игра с дисквалифицированным игроком) и международный трансферный регламент ИИХФ.

    Будущее зависит от того, будут ли ЦСКА, Федотов и ФХР, наконец, соблюдать правила ИИХФ или захотят обратиться в CAS. Новые санкции к игроку в случае неисполнения решений комиссии? Конечно, они будут», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

    В начале июля Федотов заключил двухлетнее соглашение с ЦСКА. Весь прошлый сезон он пропустил из-за службы на Северном флоте.

    В мае 2022 года Иван подписал контракт с «Филадельфией», но вскоре был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Ранее стало известно, что действующий договор Федотова с «Филадельфией» рассчитан до лета 2024 года.

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