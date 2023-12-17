ИИХФ пригрозила вратарю ЦСКА Федотову новыми санкциями

Глава ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал решение независимого дисциплинарного совета, отклонившего апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова на решение о санкциях.

В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года.

«Все просто. ФХР, ЦСКА и Федотов не соблюдали юридическое понятие контракта, правила ИИХФ (игра с дисквалифицированным игроком) и международный трансферный регламент ИИХФ.

Будущее зависит от того, будут ли ЦСКА, Федотов и ФХР, наконец, соблюдать правила ИИХФ или захотят обратиться в CAS. Новые санкции к игроку в случае неисполнения решений комиссии? Конечно, они будут», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

В начале июля Федотов заключил двухлетнее соглашение с ЦСКА. Весь прошлый сезон он пропустил из-за службы на Северном флоте.

В мае 2022 года Иван подписал контракт с «Филадельфией», но вскоре был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Ранее стало известно, что действующий договор Федотова с «Филадельфией» рассчитан до лета 2024 года.