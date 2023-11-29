1-й таймАрсенал — ЛансОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Арсенал» — «Ланс». Онлайн
  • 22:47
    • ПСВ вырвал победу в матче с «Севильей», уступая 0:2
  • 22:39
    • «Галатасарай» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
  • 22:21
    • Кварацхелия и Беллингем в основе на матч Лиги чемпионов
  • 22:12
    • Зинченко и Хаверц в стартовом составе «Арсенала» на матч против «Ланса» в Лиге чемпионов
  • 22:04
    • Захарян в старте на матч Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Торпедо» победил «Локомотив» по буллитам и приблизился к нему в таблице

    «Торпедо» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Локомотив
    В матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на своем льду победило ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в серии буллитов.

    Нападающий хозяев Василий Атанасов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нападающий хозяев Василий Атанасов

    В первом и втором периоде шла грубая и вязкая борьба и соперники не смогли распечатать ворота друг друга.

    Игра раскрылась только в третьей 20-минутке.

    Сначала на 49-й минуте открыл счет Владислав Фирстов, а через две минуты преимущество «Торпедо» удвоил Василий Атанасов.

    «Локомотив» не сдался, смог ответить двумя заброшенными шайбами и перевести игру в овертайм, а затем и серию буллитов. Отличились Дмитрий Симашев и Максим Шалунов.

    «Торпедо» в следующем матче примет московское «Динамо». «Локомотив» отправится в гости к «Сочи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли «Арсенал» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Арсенал» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Наполи» увезет очки из Мадрида
  • «Реал» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Останется ли «Копенгаген» на втором месте группы ЛЧ?
  • «Бавария» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хеккен — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие