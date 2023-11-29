«Торпедо» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ нижегородскоена своем льду победило ярославскийсо счетом 3:2 в серии буллитов.

В первом и втором периоде шла грубая и вязкая борьба и соперники не смогли распечатать ворота друг друга.

Игра раскрылась только в третьей 20-минутке.

Сначала на 49-й минуте открыл счет Владислав Фирстов, а через две минуты преимущество «Торпедо» удвоил Василий Атанасов.

«Локомотив» не сдался, смог ответить двумя заброшенными шайбами и перевести игру в овертайм, а затем и серию буллитов. Отличились Дмитрий Симашев и Максим Шалунов.

«Торпедо» в следующем матче примет московское «Динамо». «Локомотив» отправится в гости к «Сочи».