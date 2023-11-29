«Торпедо» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

Нападающий хозяев Василий Атанасов Фото: globallookpress.com
В первом и втором периоде шла грубая и вязкая борьба и соперники не смогли распечатать ворота друг друга.
Игра раскрылась только в третьей 20-минутке.
Сначала на 49-й минуте открыл счет Владислав Фирстов, а через две минуты преимущество «Торпедо» удвоил Василий Атанасов.
«Локомотив» не сдался, смог ответить двумя заброшенными шайбами и перевести игру в овертайм, а затем и серию буллитов. Отличились Дмитрий Симашев и Максим Шалунов.
«Торпедо» в следующем матче примет московское «Динамо». «Локомотив» отправится в гости к «Сочи».