«Сочи» по буллитам победил «Ладу», «Спартак» разгромил «Салават Юлаев»

Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

Московский «Спартак» уверенно разобрался с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 6:2.

Дубль в составе победителя оформил Максим Цыплаков, также забивали Никита Голдобин, Александр Пашин, Ансель Галимов и Иван Морозов.

В составе гостей шайбы забрасывали Иван Дроздов и Динар Хафизуллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) Голы: Голдобин — 1 (бол., Локтионов, Морозов), 4:29 — 1:0. Пашин — 1, 9:02 — 2:0. Дроздов — 1 (бол., Кулемин, Ливо), 16:09 — 2:1. Галимов — 1 (Рукавишников), 22:19 — 3:1. Хафизуллин — 1 (Ливо, Хмелевский), 38:37 — 3:2. Морозов — 1 (Порядин, Беляев), 50:13 — 4:2. Цыплаков — 1 (п.в., Принс, Чайковски), 57:15 — 5:2. Цыплаков — 2 (Филин, Чайковски), 59:57 — 6:2Вратари: Кареев — Самонов (56:32 — 57:15)Броски: 32 (13+10+9) — 34 (13+6+15)Штраф: 4 — 10

В параллельной игре «Сочи» был точнее в серии буллитов тольяттинской «Лады» — 5:4.

Шайбы у хозяев забивали Матвей Мичков, Тимур Хафизов, Марат Хуснутдинов, Джереми Бракко, Кирилл Рассказов (решающий буллит).

За «Салават» отличились Дмитрий Кугрышев (дважды), Владислав Червоненко, Георгий Солянников.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Лада» (Тольятти) — 5:4 Б (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Мичков — 1 (Галенюк, Хуснутдинов), 3:46 — 1:0. Червоненко — 1 (Грошев), 19:43 — 1:1. Солянников — 1 (бол., Шумаков, Фисенко), 22:48 — 1:2. Кугрышев — 1 (Росандич), 23:16 — 1:3. Хафизов — 1 (бол., Мичков, Тянулин), 36:03 — 2:3. Кугрышев — 2 (бол., Минеев, Сафин), 37:38 — 2:4. Хуснутдинов — 1 (Мичков), 43:51 — 3:4. Бракко — 1 (Криштоф, Гараев), 49:36 — 4:4Победный буллит: РассказовВратари: Бердин — ПодъяпольскийБроски: 32 (11+8+9+4) — 35 (10+19+5+1)Штраф: 15 — 13

«Спартак» лидирует на «Западе» с 47 очками, у «Сочи» (28) девятое место. «Лада» идет второй на «Востоке» с 42 баллами, а «Салават Юлаев» (37) на шестой позиции.