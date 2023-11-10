«Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды». Тамбиев — о поражении «Адмирала»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче с(0:3).

«Соперник объективно был посильнее, побыстрее. Мы старались создавать моменты. Но "Торпедо" поигровитее, почётче, поконкретнее. У нас были моменты, но последний пас, завершающий бросок…

Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Но играли до конца, старались, работали. У меня к ребятам претензий нет. Мы разбирались соперника, направляли ребят. Что-то получилось, что-то не получилось. Где не получилось, соперник воспользовался.

Ну, сейчас отдохнём, будем готовиться к следующему матчу. Расстраиваться некогда», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» занимает 12-е место в таблице Востока с 18-ю баллами в активе. В следующем матче дальневосточники сыграют с «Автомобилистом» 12-го ноября.