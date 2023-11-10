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    «Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды». Тамбиев — о поражении «Адмирала»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Торпедо
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды в матче с «Торпедо» (0:3).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Соперник объективно был посильнее, побыстрее. Мы старались создавать моменты. Но "Торпедо" поигровитее, почётче, поконкретнее. У нас были моменты, но последний пас, завершающий бросок…

    Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Но играли до конца, старались, работали. У меня к ребятам претензий нет. Мы разбирались соперника, направляли ребят. Что-то получилось, что-то не получилось. Где не получилось, соперник воспользовался.

    Ну, сейчас отдохнём, будем готовиться к следующему матчу. Расстраиваться некогда», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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