Уверенные в себе «Динамо» Москва и «Трактор», вернувшийся «Салават Юлаев», проблемные СКА и «Сочи»

На девятой игровой неделе московскому «Динамо» удалось закрепиться на первом месте в таблице Запада, в то время как на Востоке не было равных «Салавату Юлаеву», вернувшему утраченную ранее форму. О главных событиях минувших семи дней вспоминаем в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» Москва укрепляет свои лидерские позиции

Высокая конкуренция в Западной конференции вынуждает каждого кандидата на первое место выкладываться на сто процентов во всех без исключения матчах, не имея возможности устроить небольшую передышку. И если «Локомотив» и «Торпедо» на данном этапе регулярки переживают разной степени форменный спад, то «Спартак», хоть и допускает точечные ошибки, по-прежнему дышит в спину динамовцам.

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В попытках закрепиться на позиции лидера Запада «Динамо» Москва проводит беспроигрышную серию, которая на данный момент находится на отметке в 8 матчей, что является его лучшим индивидуальным показателем в текущем сезоне. При этом прошлая неделя оказалась успешнее остальных.

Никита Гусев ХК «Динамо» Москва

В период с 30 октября по 4 ноября команда Алексея Кудашова добилась трех разгромных побед, поочередно обыграв каждого соперника с разницей в 3+ гола. Дважды в этот отрезок «Динамо» Москва не пожалело «Сочи» в «Большом» (6:1, 5:2), после чего столичный клуб наведался с визитом в Ярославль, где встретился с «Локомотивом». В ближайшем прошлом трудно было найти лучший момент для игры с одним из прямых конкурентов на его территории: «Локо» находится в кризисе, которым столичные гости умело воспользовались (3:0).

Турнирная таблица после девятой игровой недели Telegram: khl_official_telegram

В 26 матчах «Динамо» Москва набрало 39 очков, с которыми сохранило первую строчку и минимальный отрыв (1 балл) от второго «Спартака» с учетом того, что красно-белые провели на игру больше. Сейчас команда Алексея Кудашова является первой по набору очков в чемпионате, а Джордан Уэл (12+19) и Никита Гусев (9+22) входят в пятерку лучших бомбардиров лиги.

«Трактору» удается выдерживать жесткую конкуренцию

В прошлый понедельник «Трактор» также попал в еженедельный обзор, и, кажется, заслужил того, чтобы о нем вспомнить еще раз. В течение нового семидневного отрезка челябинцы добились двух побед, дополнив таким образом беспроигрышную серию, которая разрослась до пяти матчей.

Последние результаты «Трактора» крайне важны с учетом высокой интенсивности борьбы в середине таблицы Востока. К тому же ему приходится противостоять солидной компании конкурентов вроде «Салавата Юлаева», «Автомобилиста» и «Авангарда». Сейчас челябинцы занимают седьмое место в конференции с 32 очками, но от упомянутых выше клубов они отстают всего на один балл.

«Трактор» в матче с «Адмиралом» ХК «Трактор»

Оба матча на прошлой неделе команда Алексея Заварухина провела дома против «Адмирала», который остается главным неудачником конференции. В первой встрече гости с Владивостока дали бой и вынудили «Трактор» вытаскивать матч на морально-волевых, заканчивая его в овертайме (3:2 ОТ). Во второй игре ни драмы, ни интриги не было: челябинцы, сделав нужные выводы, уничтожили гостей со счетом 6:1. Хет-триком отметился Максим Шабанов, Никита Сошников оформил дубль.

«Салават Юлаев» вновь на ходу

Другие приятные события на Востоке связаны с «Салаватом Юлаевым», который после серии ошибок вернулся к привычному стилю. Этот стиль основывается на завоевании очков путем дисциплинированной игры в защите. Так, на девятой неделе команда Виктора Козлова добилась трех побед в основное время, ни разу не пропустив больше одной шайбы.

Сперва на своем катке уфимцы разбили «Амур», а самой значимой во всех смыслах оказалась встреча с «Ак Барсом». «Зеленое дерби» на льду «Салавата Юлаева», помимо его победы, запомнилось дублем Ивана Дроздова (3:1). В субботнем матче команда Козлова разобралась с «Сибирью» (2:0).

В 26 встречах «Салават Юлаев» набрал 33 очка, с которыми занимает четвертое место в Восточной конференции, опережая по дополнительным показателям «Автомобилист» и «Авангард», а также на один балл — седьмой «Трактор». Но если уфимцы — с самым лучшим показателям по игре в обороне — смогут поддерживать этот темп, то в скором времени они будут рассматривать не способы сохранения в первой пятерке, а пути продвижения в зону тройки лидеров.

СКА по-прежнему не на топ-уровне

Если в прошлом сезоне СКА обсуждался в контексте космических по всем параметрам результатов, то в текущей кампании о санкт-петербуржцах принято упоминать лишь после неудач на катке и эмоциональных интервью главного тренера, которые у кого-то вызывают улыбку, а у кого-то раздражающее отторжение.

СКА в игре с «Авангардом» VK

Команда с сильнейшим на бумаге составом ищет способы оправдаться, однако статистика игр рассказывает все лучше, чем послематчевые тезисы. На прошлой неделе СКА остался без очков в двух встречах из трех. В родном «Ледовом» команда Романа Ротенберга не справилась с «Ак Барсом» (2:3), а позже — и с «Авангардом» (3:5). Игра с омичами стала третьей подряд, в которой СКА остался ни с чем. И только в матче с последним «Витязем» санкт-петербуржцы получили ментальную разгрузку, одержав верх в серии буллитов (3:2 Б).

Из-за ряда необязательных для топ-клуба потерь СКА опустился на восьмую строчку в Западной конференции с 26 очками после 25 матчей. Столько же баллов набрал девятый «Сочи», который провел на игру больше.

«Сочи» на этапе тотального регресса

Обмен Борны Рендулича, который был не только лидером бомбардиров «Сочи», но и одним из лучших в чемпионате, не мог пройти бесследно. После его ухода южане погрузились во мрак: команда Дмитрия Кокорева пережила две 4-матчевые серии поражений и начала терять тот турнирный запас, который сделала ранее. На прошлой неделе «Сочи» опустился на девятую строчку в Западной конференции с 26 очками после 26 встреч и отстал от восьмого СКА из-за худших дополнительных показателей.

В минувшую семидневку «Сочи» провел четыре матча и в каждом проиграл, получив суммарно всего одно очко. В рамках домашней серии южане дважды крупно влетели «Динамо» Москва (1:6, 2:6), после чего уступили «Амуру» (1:3), а позже — пытались дать жесткий отпор «Авангарду», но допустили ошибку в овертайме (2:3 ОТ).

«Северсталь» серьезно взялась за дело

В отличие от упомянутых выше прямых конкурентов — СКА и «Сочи» — о «Северстали» мы говорим в положительном ключе. После серии неудач и в целом кривых отрезков команда из Череповца взвинтила темп и добилась четырех побед подряд, что до этого было недостижимой для нее целью.

На прошлой неделе «Северсталь» провела три встречи, в которых, помимо набранных очков, показала высококлассную игру в обороне и не пропустила больше гола ни в одном матче. Самым нервным и напряженным был выезд в Беларусь, где команда Андрея Козырева одержала волевую победу над минским «Динамо» (2:1). Гораздо проще череповчанам дались гостевые матчи с «Ладой» (4:1) и «Куньлунем» (3:1).

«Северсталь» проводит 4-матчевую беспроигрышную серию ХК «Северсталь»

Рекордная для «Северстали» серия позволила ей подняться на шестую строчку в Западной конференции с 28 очками, набранными в 25 матчах. Всего на один балл команда Козырева опережает седьмое «Динамо» Минск, имеющее игру в запасе, и на два очка обходит восьмой СКА и девятый «Сочи». Кроме того, несмотря на все еще актуальные проблемы, «Северсталь» остается вторым по результативности представителем Запада, а Александр Скоренов (11+9), Даниил Аймурзин (7+13) и Кирилл Пилипенко (10+8) формируют тройку лидеров клубного рейтинга бомбардиров.