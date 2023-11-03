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    Ротенберг: В КХЛ нет правил! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Авангард КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) раскритиковал арбитров матча.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    Во втором периоде нападающий СКА Иван Зинченко получил травмы лица после драки с форвардом «Авангарда» Марком Вербой.

    «Хочу отметить вопиющий случай на льду. Зинченко чуть не убили на льду. Как это произошло?

    Идет драка. Хоккейная драка, мужской вид спорта. Ребята подрались, драка закончилась, судьи приезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего соперника в голову.

    У него шрам на всю жизнь! Шрам. Могло быть намного хуже. Шрам на всю жизнь! Если бы он попал ему в висок, он бы умер.

    Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать?! Кому это нужно?

    Если идет драка, судья приезжает, разнимает игроков.

    Соперник продолжает бить его в голову, когда он лежит на льду. Это даже не бои без правил! На улице нет таких правил, когда люди дерутся! Там тоже есть правила.

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    • У нас на сегодняшней день в лиге нет правил! Все все видели. Народ не обманешь. Наша сила в правде! Будем все вместе работать.

    Сейчас нужно обращаться в любые инстанции, чтобы закончить беспредел! Это беспредел! У нас Танкова чуть не убили год назад, сейчас чуть Зинченко не убили.

    У него шрам на всю жизнь, он весь в крови сидит в раздевалке. Он не сможет играть долгое время. У меня все, спасибо большое», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

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