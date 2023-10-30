«Лада» бьет фаворитов, «Нефтехимик» продолжает набирать очки, «Динамо» Москва и «Спартак» сражаются за лидерство

Минувшая игровая неделя войдет в клубную историю «Лады», которая стала промежуточным лидером Восточной конференции, в то время как в западном лагере спор за право быть первым вновь набирает обороты. В традиционной понедельничной подборке вспоминаем о важных событиях прошлых семи дней в КХЛ.

«Лада» вырвалась на чистое первое место на Востоке

Наблюдая за «Ладой», которая вошла в сезон без громких имен в составе и не рассматривалась в качестве реального претендента на плей-офф, по-прежнему возникает ничем не обоснованное ощущение неминуемого форменного спада. И таков был относительно недавно, в первой половине октября. Но команда Олега Браташа не только выбралась из кратковременного кризиса, а смогла выдать серию, которая сделала ее промежуточным лидером Восточной конференции.

Турнирная таблица после восьмой игровой недели Telegram: khl_official_telegram

На прошлой неделе «Лада» провела четыре матча и проиграла только московскому «Динамо» на «ВТБ Арене», устроив при этом настоящее результативное побоище, закончившееся поражением в овертайме (4:5 ОТ). За обидной потерей одного балла в столице последовала победная серия, в которую вошли встречи с «Северсталью» (4:3 Б), «Ак Барсом» (6:3) и «Металлургом» Мг (4:3).

В двух последних упомянутых матчах тольяттинцы разобрались с прямыми конкурентами, согласившись на высокоскоростной хоккей, который безуспешно навязали сами фавориты. Теперь команда Олега Браташа смотрит на них с первой позиции с 33 очками, на один балл опередив «Магнитку» — при равенстве проведенных встреч — и «Ак Барс» с его 23 матчами в активе.

«Лада» в матче с «Металлургом» Мг ХК «Лада»

То, что показывает «Лада» сейчас — это уже одна из ярчайших сенсаций осени, но как долго клуб из Тольятти сможет выдерживать такой темп — сказать трудно, ведь в ноябре его ждут две встречи с «Ак Барсом», который, несмотря на складывающуюся ситуацию, остается главным кандидатом на первое место.

«Динамо» Москва больше не вспоминает о поражениях

Как и остальные топ-команды, динамовцы пережили свой период падения: с 4 по 13 октября столичный клуб потерпел четыре поражения в пяти матчах. Бесспорно, эти цифры нельзя назвать критичными, однако при высокой интенсивности борьбы на Западе это имело негативные последствия.

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Во второй половине октября команде Алексея Кудашова удалось вернуть утраченную форму. Текущая беспроигрышная серия «Динамо» Москва находится на отметке пяти матчей, три из которых состоялись на прошлой неделе.

«Динамо» Москва в матче с «Витязем» ХК «Динамо» Москва

Первая — самая взрывная и непредсказуемая — прошла на «ВТБ Арене», куда приехала «Лада», заставившая хозяев понервничать. По ходу игры динамовцы несколько раз спасались, а победу вырвали в овертайме стараниями Джордана Уэла — своего лучшего бомбардира (5:4 ОТ).

После тяжелейшего матча с «Ладой» московский клуб провел разминочную игру против «Витязя» (5:2), а затем добился победы в тягучей встрече с «Салаватом Юлаевым» (2:1). Все эти результаты подняли «Динамо» на второе место в таблице Запада, позволив подвинуть «Торпедо» и «Локомотив». Имея в активе 33 балла после 23 матчей, команда Алексея Кудашова отстает всего на одно очко от лидера конференции.

С победной серией «Спартака» было покончено

Если же говорить о лидере, то «Спартак» остается первым благодаря тому, что провел на один матч больше, чем «Динамо», сумев обеспечить минимальный разрыв между первой и второй позициями.

На восьмой игровой неделе красно-белые вышли на каток дважды. В первой игре команда Алексея Жамнова не пожалела «Амур» (4:1) и добилась таким образом девяти подряд побед, что в текущем сезоне не удавалось еще никому. В очередной раз мы можем восхититься тем, что каждую встречу «Спартак» закрыл в основное время, а в восьми случаях не останавливался, пока не забрасывал минимум 4 шайбы.

За десятой победой, мысли о которой, вероятно, давили на команду психологически, «Спартак» приехал в Новосибирск. Но там столичным гостям не повезло попасть на «Сибирь», вошедшую в фазу своего расцвета. На льду «Сибирь-Арены» спартаковцы дважды выходили вперед, но провалили третий период, пропустив трижды. Сама встреча закончилась их поражением со счетом 3:4, но даже в этом случае результативность «Спартака» держалась на приличном уровне.

По-прежнему команде Алексея Жамнова нет равных по игре впереди: 89 шайб в 24 матчах. В среднем, как и раньше, красно-белые забрасывают по 3.7 шайбы, а Николай Голдобин с его 35 очками (17+18) наотрез отказывается покидать первую строчку рейтинга бомбардиров КХЛ. Вот так выглядит спартаковская стабильность.

«Нефтехимик» вплотную подобрался к кубковой восьмерке

Говоря о тех, кто приятно удивляет в положительном ключе, нельзя пройти мимо «Нефтехимика». И пусть победная серия нижнекамцев осталась позади, они показали готовность навязать борьбу за место в первой восьмерке, вплотную приблизившись к «Сибири» — своему новому прямому конкуренту.

С 8 октября команда Олега Леонтьева не покидает лед хотя бы без одного набранного очка, при этом в семи матчах из десяти последних нижнекамцы победили, отстояв «на ноль» в трех встречах благодаря вратарю Филиппу Долганову, средний процент спасений которого — 93.04.

«Нефтехимик» в потасовке с «Трактором» ХК «Нефтехимик»

В минувшие семь дней «Нефтехимик» провел три матча, начав неделю с волевой домашней победы над «Трактором» (2:1). А соперником, положившим конец беспроигрышного ряда, оказался «Куньлунь», которому нижнекамцы отдали серию буллитов (3:4 Б). Но в воскресенье, 29 октября, команда Олега Леонтьева стала творцом еще одной сенсации, возможно, главной в игровом дне. На своей территории она одержала верх над «Ак Барсом» (2:1) благодаря лучшим новичкам — Александру Дергачеву и Никите Сетдикову.

По итогам 23 встреч «Нефтехимик» поднялся на девятое место в Восточной конференции с 25 очками. При равенстве сыгранных матчей он отстает от восьмой «Сибири» исключительно по дополнительным показателям и на один балл опережает дышащий в спину «Амур».

«Трактор» — в первой пятерке, «Барыс» отдаляется от зоны плей-офф

На прошлой неделе «Трактор» провел четыре матча. И если отбросить поражение от «Нефтехимика» 23 октября (1:2), то семидневка для челябинцев оказалась крайне успешной. В трех следующих встречах команда Алексея Заварухина победила, каждый раз забрасывая от четырех шайб и более.

Дважды в этот отрезок «Трактор» сыграл с «Металлургом» Мг. Первое уральское дерби прошло на льду «Магнитки», где разницу сделал Семен Дер-Аргучинцев, оформивший дубль (4:2). Во втором матче — в Челябинске — хозяева, хоть и проигрывали 0:1, смяли соперника без шансов (5:1). Небольшая, но приятная серия дополнилась крупной победой над «Куньлунем» (5:2).

«Трактор» в уральском дерби с «Металлургом» Мг ХК «Трактор»

Упомянутые матчи помогли «Трактору» удержаться на пятом месте на Востоке при высокой плотности в таблице со всех сторон. С 28 очками челябинцы отстают по дополнительным показателям от четвертого «Автомобилиста» и всего на один балл дистанцируются от статусных соседей снизу — «Салавата Юлаева» и «Авангарда».

Другой представитель Востока — «Барыс» — на прошлой неделе вновь разочаровал. Команда, которой руководит Галым Мамбеталиев, потерпела три подряд поражения, а если взглянуть на октябрьский отрезок, то в нем (при двух тренерах) казахи проиграли 9 матчей из 13.

В минувшие семь дней «Барыс» успел съездить в гости к «Автомобилисту», который, правда, не отметился радушием (2:5), после чего вернулся на родину, где не сумел справиться ни с минским «Динамо» (1:2 ОТ), ни с «Торпедо» (1:2). В таблице Востока клуб из Астаны рухнул на 11-е место с 21 очком. От команд из топ-8 он отстает на 4 балла, проведя на два матча больше. И если тенденция сохранится, то вместо кубковой квалификации придется думать о том, как не стать последним два года подряд.