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    Леонтьев высказался о победе «Нефтехимика» в матче с «Ак Барсом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1).

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    «С такими сильными командами, как Казань, нужно играть терпеливо, на характере, ждать ошибки. Что в итоге и получилось — Филипп (Долганов) здорово сыграл, ребята ему помогали, блокировали броски, мало удалялись, тем самым, лишили соперника козыря.

    Всё это вкупе дало результат. Большое спасибо болельщикам, полный стадион. Надеюсь, что мы порадовали их своей игрой. Здорово, что забили первыми — когда такое происходит, играешь более раскрепощенно», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    После победы над «Ак Барсом» «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице Востока с 25-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Леонтьева сыграют 31-го октября со «Спартаком».

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