«Торпедо» разгромило «Адмирал» во Владивостоке

Максим Летунов Фото: globallookpress.com
Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Авторами заброшенных шайб у «Торпедо» стали Максим Летунов, Владислав Фирстов и Николай Коваленко.
«Адмирал» проиграл пять из шести последних матчей.
«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 29-ти матчах 38 очков. «Адмирал» находится на 12-й строчке в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» — «Торпедо» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Летунов — 14 (Коваленко, Сизов), 4:27 — 0:1. Фирстов — 9 (Силаев, Летунов), 22:36 — 0:2. Коваленко — 7 (п.в., Летунов), 59:54 — 0:3Вратари: С.В. Иванов (58:29 — 59:54) — ГускаШтраф: 6 — 8Броски: 24 (6+10+8) — 34 (11+11+12)