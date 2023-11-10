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    «Торпедо» разгромило «Адмирал» во Владивостоке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Адмирал Торпедо КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» одержало победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Летунов
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    Максим Летунов

    Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Авторами заброшенных шайб у «Торпедо» стали Максим Летунов, Владислав Фирстов и Николай Коваленко.

    «Адмирал» проиграл пять из шести последних матчей.

    «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 29-ти матчах 38 очков. «Адмирал» находится на 12-й строчке в Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» — «Торпедо» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Летунов — 14 (Коваленко, Сизов), 4:27 — 0:1. Фирстов — 9 (Силаев, Летунов), 22:36 — 0:2. Коваленко — 7 (п.в., Летунов), 59:54 — 0:3Вратари: С.В. Иванов (58:29 — 59:54) — ГускаШтраф: 6 — 8Броски: 24 (6+10+8) — 34 (11+11+12)
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