Билялетдинов: Сыграли хорошо, правильно, дисциплинированно

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:0) в Астане.

«Мы буквально несколько дней назад играли с "Барысом", поэтому было понимание, что нужно делать и какая будет игра. Считаю, мы почистили те недостатки, которые у нас были в домашней встрече, и сыграли хорошо, правильно, дисциплинированно.

Какая победа была тяжелее — эта или домашняя? Лёгких побед не бывает, любой соперник готовится. Мы готовимся, и они тоже. Побеждать непросто, на это нужно много усилий, нужно отдаваться. Ребята это делают, это самое главное.

В первые сезоны КХЛ часто играли с "Барысом", чем "Ак Барс" 2009 года отличается от нынешнего? Общее — это нацеленность на результат, мы хотим выигрывать, и это главное. Стремимся к этому всегда. В то время была одна команда, сейчас другая, игроки другие. А цель та же.

Александр Радулов, несмотря на возраст, лидирует по игровому времени в команде, в чём секрет? Большая любовь к хоккею, он полностью себя отдаёт ему, не жалеет себя. Это хороший пример для спортсменов — с каким желанием и какой отдачей он играет. Это надо видеть.

В нынешней команде есть ещё и Вячеслав Войнов, напоминает ли он Василия Первухина? Немножко разные игроки. Слава — хороший защитник, он очень здорово играет в большинстве и на синей линии. Опытный игрок.

Как вы относитесь к матчам на открытом воздухе, возможно ли его провести в Казахстане на высокогорном катке Медео? А почему нет? Можно, наверное.

Болельщики "Барыса" считают, что "Ак Барс" победил на классе, с минимальными усилиями? Я не могу так сказать. Мы отдали много сил, готовились к этому матчу и понимали, что он будет серьёзным. Может быть, так и показалось, но ребята очень трудились», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

В следующей игре «Барыс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 10 ноября. «Ак Барс» 9 ноября отправится в Тольятти на матч с «Ладой».