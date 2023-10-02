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    «Сочи» на своем льду выиграл у СКА

    «Сочи» — СКА: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи СКА
    «Сочи» на своем льду принимал СКА. Южане одолели соперника со счетом 5:4.

    ХК СКА
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    ХК СКА

    В составе победителей отличились Матвей Мичков, Амир Гараев (дубль), а также Никита Феоктистов и Кирилл Рассказов.

    У СКА шайбы забросили Арсений Грицюк (дубль), Василий Глотов и Алекс Гальченюк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)
    Голы: Грицюк — 2 (Сапего, Плешков), 3:26 — 0:1. Мичков — 4 (Тянулин), 4:03 — 1:1. Гараев — 3 (Тянулин, Мичков), 28:37 — 2:1. Феоктистов — 1 (Сагадеев), 38:36 — 3:1. Глотов — 3 (Гальченюк, Алистров), 44:48 — 3:2. Гараев — 4 (бол., Мичков, Тянулин), 55:29 — 4:2. Камалов — 1 (Кадейкин, Толчинский), 56:05 — 4:3. Рассказов — 3, 59:07 — 5:3. Гальченюк — 5 (Толчинский, Сапего), 59:54 — 5:4Вратари: Бердин — ПлешковШтраф: 2 — 2Броски: 24 (10+6+8) — 54 (14+19+21)

    «Сочи» идет 4-м в таблице Западной конференции с 18 очками в 13 матчах.

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    СКА (12) расположился на 8-й строчке.

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