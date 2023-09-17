СКА — «Сибирь»: счет матча 1:2, обзор голов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ питерскийв родных стенах проигралсо счетом 1:2.

На дубль Тейлора Бека хозяева ответили точным броском Валентина Зыкова.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: Бек — 2, 3:56 — 0:1. Бек — 3 (бол., Аланов), 19:29 — 0:2. Зыков — 1, 35:24 — 1:2Вратари: Иванов (57:31) — КрасоткинШтраф: 12 — 14Броски: 44 (14+15+15) — 20 (9+9+2)

Таким образом, СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10‑е место в Западной конференции с 4 очками. «Сибирь» одержала первую победу в основное время в нынешнем сезоне и с 7 очками занимает 7‑е место на Востоке.

В следующей игре СКА примет дома «Северсталь» 20 сентября, «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября.