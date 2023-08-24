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    «Локомотив» взял верх над «Нефтехимиком» в матче Кубка Блинова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Нефтехимик
    В матче Кубка Блинова «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    На точные броски Рушана Рафикова, Алексея Кожевникова, Ярослава Лихачева и Максима Шалунова нижнекамцы ответили голами Евгения Митякина и Наиля Якупова.

    Кубок Блинова. Омск
    «Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
    Голы: Митякин — 1 (Клок, Камара), 2:51 — 0:1. Рафиков — 1 (бол., Алексеев, Никулин), 11:18 — 1:1. Кожевников — 2 (Перевалов, А. Волков), 16:07 — 2:1. Н. Якупов — 1 (Дергачев, Клок), 18:41 — 2:2. Лихачев — 4 (бол., Никулин, Алексеев), 22:01 — 3:2. Шалунов — 4 (бол., Рафиков), 27:37 — 4:2Нереализованный буллит: Каюмов (Локомотив), 47:35 (Мимо)Вратари: Бочаров — ГариповШтраф: 4 — 18Броски: 39 (13+13+13) — 22 (11+5+6)
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