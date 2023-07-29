Гусев: В «Динамо» я пришел за победами, а не просто так

Нападающийрассказал, почему решил продолжить карьеру в московском

«Я всем доволен, здесь все хорошо. Появился вариант с переходом в "Динамо". Мне предложили подписать контракт с этим клубом, мы обсудили все условия и договорились.

В любом клубе, куда бы я ни перешел, я всегда хочу выигрывать. В "Динамо" я пришел за победами, а не просто так. Буду стараться помогать команде как могу.

Конечно, у меня были и другие предложения. И я принял решение продолжить карьеру в "Динамо".

Что касается слухов о том, что в приоритете был переход в московский клуб, то в прессе много чего пишут. Но никто не знает, что для меня было в приоритете. И никто не узнает. Я выбрал для себя то, что посчитал нужным. Чтобы было комфортно и мне, и команде», — приводит слова Гусева «Р-Спорт».

В прошедшем сезоне Гусев выступал за СКА. Он провел 37 матчей за команду в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков. Всего в КХЛ Никита провел 555 матчей и набрал 512 (192+320) очков при общем показателе полезности «+129».

После ухода из СКА Гусев находился в статусе неограниченно свободного агента.